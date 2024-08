Xét xử cô đồng bổ cau 'đúng nhận, sai cãi' ở Hải Dương

Tổng số tiền Hương chiếm đoạt của vợ chồng anh T. và vợ chồng anh X. là 242,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, bị can Trương Thị Hương không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên căn cứ vào lời khai của bị hại, người làm chứng, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác do Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã thu thập có trong hồ sơ vụ án, đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Trương Thị Hương.

Với hành vi này, Trương Thị Hương bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật hình sự.

Trước đó, bị cáo Trương Thị Hương cũng bị Công an thị xã Kinh Môn xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi gây mất an toàn, an ninh mạng, trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc và quy định của địa phương, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn (Hương đã nộp phạt xong).