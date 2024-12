Xếp hàng ăn phở do robot chế biến

Ngày cuối tuần, hàng nghìn người Hà Nội đã đến Lễ hội Văn hoá Ẩm thực tại công viên Thống Nhất để thưởng thức tinh hoa ẩm thực của Hà thành và xem robot chế biến phở. Thời tiết hai ngày cuối tuần tại Thủ Đô nắng to, chỉ lạnh vào sáng và tối nên rất thuận lợi cho các kế hoạch ăn chơi. Một trong những điểm đến đông nhất vào cuối tuần này chính là công viên Thống Nhất (phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng). Tại đây diễn ra lễ hội Văn hoá Ẩm thực Hà Nội 2024 với hơn 100 gian hàng – quy tụ vô số món ngon của các đầu bếp có tiếng, nghệ nhân giàu kinh nghiệm và nông sản sạch của Hà Nội, một số tỉnh thành khác cùng các quốc gia trên thế giới. Điểm nhấn của sự kiện cũng như trung tâm thu hút sự chú ý của người dân khi đến lễ hội năm nay chính là công nghệ “Phở số”, với hình ảnh robot chế biến phở. Khu vực này lúc nào cũng đông người dân đứng xem và đặt hàng – một bát có giá 50.000 đồng. Người Hà Nội tò mò tại khu robot chế biến phở. Robot chần bánh phở. Chan nước dùng vào bát phở. Và bê bát phở ra bàn. Điểm thu hút thứ hai chính là thường thức phở bên bờ hồ. Lúc nào trước quầy phở này cũng có một hàng khách dài đứng đợi để thưởng thức hương vị phở trứ danh này. Chị Lan Phương, nhà ở Đại La cho biết: “Phở thì chúng ta ăn hàng ngày rồi. Như nhà mình thường ăn sáng ngay hàng phở đầu ngõ, cũng lâu năm và ngon. Hôm nay đi lễ hội mình xem và mua ít đồ, thuận tiện thì cả nhà cùng thử phở này luôn”. Người dân xếp hàng đợi ăn phở Thìn bờ hồ. Bát phở tái rất hấp dẫn. Ngoài phở Thìn, lễ hội ẩm thực năm nay còn có những hàng phở nổi tiếng khác của Hà Nội như phở bò Ngọc Vượng với hương vị đâm đà, phở gà của Hội Đầu bếp Hoàng gia Việt Nam, phở của nghệ nhân Lê Văn Khánh – Đầu bếp xuất sắc nhất năm 2024. Công chúng đợi thưởng thức phở do chính các thành viên kỳ cựu của Hội Đầu bếp Hoàng gia Việt Nam chế biến. Khu vực phở của nghệ nhân Lê Văn Khánh. Gian hàng phở xào cũng thu hút người tham quan lễ hội. Xem thợ làm quẩy nóng. Quẩy là món không thể thiếu trong thú vui ăn phở của người Hà Nội. Trong ngày đông, chiếc quẩy giòn nhúng vào nước phở và thưởng thức nó là cả một cảm giác… tuyệt hảo. Các khu vực ăn phở đều chật kín chỗ ngồi. Ban tổ chức đã kê bàn ra hẳn khu vực sát hồ Thiền Quang để người dân ngồi rộng rãi, thoáng đãng hơn khi thưởng thức phở. Tại lễ hội năm nay, các gian hàng tham dự khác cũng đông khách không kém hàng phở. Quy tụ toàn tinh hoa ẩm thực như cốm Mễ Trì, bánh dày Quán Gánh, cá kho – nem rán phố cổ, giò chả Ước Lễ… lễ hội khiến công chúng rất hào hứng. Bởi mỗi món ăn được giới thiệu và bày bán tại đây đều rất, không “lôm côm” như những hội chợ thường thấy. Tại đây, điều mà người đầu bếp muốn gửi gắm chính là sự tươi ngon, tinh tuý và cả tinh tế của từng món ăn do chính ho làm, họ không đến để cố bán hàng cho được nhiều. Một trong những khu vực đông khách nhất tại không gian bên trong – không tính khu vực phở - đó là nơi giới thiệu sản phẩm của làng nghề truyền thống giò chả Ước Lễ. Tại lễ hội, các em nhỏ còn được thử thách nghiền bột với chiếc xối xay đá nặng trịch. Ngày nay, máy móc hiện đại đã thay thế tất cả, những chiếc cối xay đá này chỉ còn là hoài niệm của thế hệ 8X trở về trước.