Xem trực tiếp lễ khai mạc Olympic Paris 2024 ở đâu, trên kênh nào?

Suốt 2 ngày Quốc tang, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là đơn vị được Bộ Công an giao nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ an ninh, an toàn tại 3 địa điểm tổ chức Lễ Quốc tang và nơi ở thường xuyên của Tổng Bí thư.