Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Singapore trên kênh nào?

Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam đấu với Singapore - Cập nhật kênh sóng phát trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam vs Singapore, thuộc bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 (AFF Cup). Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 (AFF Cup) giữa Việt Nam vs Singapore diễn ra vào lúc 20h00 ngày 29/12 (theo giờ Việt Nam), trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Cuộc thư hùng Việt Nam đấu với Singapore được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV Cần Thơ, FPT Play, K+, VTVCab, VTVgo. Để phục vụ quý độc giả, Báo VietNamNet sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận Việt Nam vs Singapore tại AFF Cup 2024, bắt đầu tức lúc 19h30 cùng ngày. ĐT Việt Nam thắng Singapore 2-0 trên sân khách ở lượt đi. Ảnh: Hồ Hoàng Hải Thông tin lực lượng: Trận này, nhiều người lo trung vệ Thành Chung phải vắng mặt khi anh đã nhận 2 thẻ vàng (1 ở vòng bảng và 1 ở trận bán kết lượt đi). May mắn là theo điều lệ, cầu thủ nhận 1 thẻ vàng ở vòng bảng sẽ bị xoá khi đội nhà vào đến bán kết, do đó Thành Chung vẫn có mặt trong bán kết lượt về. Dẫu vậy, Văn Toàn vẫn đang vắng mặt vì chấn thương. Trong khi đó, ĐT Singapore sẽ có lực lượng mạnh nhất trong trận đấu này, nhất là khi Kyoga Nakamura - một trong những ngôi sao hàng đầu của họ đã được quay lại sau thẻ phạt. Đội hình dự kiến trận Việt Nam vs Singapore Việt Nam: Đình Triệu, Tiến Dũng, Xuân Mạnh, Thành Chung, Quang Hải, Hoàng Đức, Văn Khang, Thanh Bình, Tiến Anh, Xuân Son, Vĩ Hào. Singapore: Mahbud, Safuwan Baharudin, Adli, Lionel Tan, Najeeb, Stewart, Sulaiman, Syahin, Shahiran, Anuar, Kweh.