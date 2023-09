Xem phim lậu trên TikTok

Theo Thời báo Phố Wall, khi tìm kiếm một bộ phim nào đó trên TikTok, ban đầu người dùng chỉ nhìn thấy những video do người hâm mộ chỉnh sửa mà không thấy clip nào của phim. Thuật toán của TikTok sau đó sẽ gợi ý trích đoạn 90 giây trên thẻ For you. Càng xem nhiều, nền tảng gợi ý càng nhiều.

Các luật sư và học giả luật đều cho rằng những tài khoản này đã vi phạm luật bản quyền và tài sản sở hữu trí tuệ của các hãng phim, đài truyền hình. Đó là lý do vì sao tên phim thường không xuất hiện trong bài đăng.

TikTok là nơi xuất hiện trái phép nhiều phim, chương trình có bản quyền. (Ảnh: ABC News).

Những tài khoản kể trên thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, bình luận, thích và lượt xem nhưng dường như không kiếm tiền từ clip vì không có bài viết được tài trợ hay quảng cáo trả tiền khác. Video có thể dài tới 10 phút, nhưng đa phần kéo dài từ 2 đến 3 phút.