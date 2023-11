Xe ưu tiên, đèn đỏ và luật pháp

Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, từ góc nhìn của người đứng đầu cơ quan soạn thảo dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, rõ ràng có sự thấu hiểu những nguy cơ mất an toàn từ việc xe ưu tiên vượt đèn đỏ để thảo luận về vấn đề này. Hơn nữa, tôi tin rằng, từ góc độ xây dựng luật, với quan điểm "luật chỉ có một", đại biểu Quốc hội Tô Lâm đã nhấn mạnh quan điểm lập pháp cơ bản trong xây dựng pháp luật, mà trong thực tế có lúc, có nơi đã bị xao lãng trước rất nhiều áp lực từ nhu cầu được ưu tiên.

Với cách tiếp cận trên, tôi xin nhắc lại phát biểu của Đại tướng Tô Lâm để biểu thị sự đồng tình: Xe ưu tiên vượt đèn đỏ là "rất dở"