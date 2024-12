Xé tờ lịch cuối năm ai không bồi hồi

Năm 2024 qua đi, khép lại một nửa thập niên và bắt đầu một nửa của thập niên mới, không ít người buồn trách thời gian sao nhanh quá! Đêm qua sân trước một nhành mai... Năm 2024 qua đi, khép lại một nửa thập niên và bắt đầu một nửa của thập niên mới, không ít người chép miệng trách cứ thời gian sao nhanh quá! Mỗi ngày, mở mắt ra là tay với cái điện thoại, đầu tiên coi giờ, sau đó đọc tin nhắn (nếu có), xong kiểm tra email, lạng Facebook vài lượt mới rời khỏi giường với những hoạt động cho một ngày mới. Bài tập vận động tay chân, hít thở; nấu ấm nước, dọn dẹp cái bếp và chuẩn bị thức ăn mang theo đến sở làm... Người có gia đình thì quay cuồng với con cái ăn sáng, đưa con đến trường... Ngày cứ thế mà trôi, hết năm hồi nào! Một bà mẹ lớn tuổi nhìn xa xăm, mới đó, thời điểm từ 1999 bước qua năm 2000 với bao rộn ràng và cả lo lắng vì sự cố Y2K. Nhiều người không biết Y2K là gì nhưng tâm lý chung của cái gọi là tin đồn và sự hoang mang, không ít bà nội trợ đã phải đi mua thức ăn dự trữ chỉ sợ bị … tận thế! Người lạc quan lắm cũng có đôi chút nghi ngại và hồi hộp, việc gì sẽ đến vào năm 2000? Rốt cục, chẳng có gì hết, ngày vẫn trôi đi với sáng trưa, chiều, tối nhanh đến chóng mặt, và vật giá cũng nương theo đó mà… bay với tốc độ của phi thuyền. Đứa trẻ sinh ra năm 2000 đó giờ đã thành chàng trai cao mét tám, chững chạc có việc làm tự nuôi thân. Không ít các bà nội trợ than thở rằng hồi đó giá chai dầu ăn chưa bằng một nửa bây giờ, ký đường có nhiêu đâu, nhất là gạo, loại ngon nhất giá cũng không bằng một phần ba loại dở hiện nay… Các ông cũng than, bỏ 30 cây vàng mua miếng đất, giờ bán 30 cây ai mua? Bán cái nhà không làm gì hết, để vàng đó giờ cũng lời gấp ba, gấp năm. Chạy đôn chạy đáo, hợp đồng lớn, hợp đồng nhỏ, mười năm lao tâm khổ tứ không bằng mấy bà già xưa mua vàng chắc cú, để im trong tủ cũng đẻ ra khối tiền! Không ai học được chữ ngờ…. Theo kiểu đó, nếu ngồi lại mà đong đếm chẳng biết bao giờ hết chuyện mà ngày thì cứ trôi, trái đất này cũng đã quay đến 4 tỉ rưỡi năm rồi, chuyện quá khứ luôn là chuyện xưa…. như trái đất! Làm thế nào để khép lại một năm và mở ra một năm mới tốt hơn, để cuốn vở sang trang có nhiều màu sắc hy vọng đó mới là vấn đề của vòng bánh xe phải quay về phía trước. Một lời khuyên hữu ích nhất là kết thúc 1 năm hay 10 năm không phải là sự bắt đầu hay kết thúc mà đó là nối tiếp của những kiến thức và sự trải nghiệm. Dù tất cả mọi điều đã xảy ra tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ, căm giận hay yêu quý nó… thì hãy cho đó là một cơ hội, bài học, kinh nghiệm sống… Lòng bao dung luôn tạo cho con người đi tiếp bằng những bước tự tin và hy vọng tương lai xán lạn đang chờ phía trước. Khép lại một giai đoạn của cuộc đời, có thể không tốt đẹp, có thể hạnh phúc. Người nhìn đứa con lớn lên mỗi ngày, người tiễn con út đi nước ngoài du học, người nghĩ đến năm nay đứa con tốt nghiệp và hy vọng nó sẽ có việc làm lãnh tháng lương đầu tiên, người đang trông chờ một đám cưới... Cũng có thể đứa con đã ra trường và vẫn còn lận đận hết cơ quan này đến công ty khác làm bạn lo lắng. Có thể là trải qua giai đoạn chồng/ con ốm đau… Có thể là bạn phải trải qua một cuộc phẫu thuật với rất nhiều lo lắng, có thể bạn chuyển nhà mới, có thể là bạn dứt khoát cuộc hôn nhân không cách gì cứu vãn được… Nói chung, rất nhiều sự kiện ghi dấu đậm nét trong cuộc đời, và… ơn trời mọi thứ rồi cũng phải qua! Cái hay của thời gian ở chỗ con người thích nghi để tồn tại, không quá đau khổ vì một bất hạnh hay không ngủ quên trên chiến thắng. Xé tờ lịch cuối cùng của năm ai chẳng có chút bồi hồi. Nhìn lại quá khứ để chiêm nghiệm. Đánh giá một cách tích cực những gì mình đạt được, nhận ra những điểm yếu để khắc phục và lợi thế của điểm mạnh, sẵn sàng tiếp thu những lời góp ý từ người khác, biết tha thứ, biết trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình cũng như những gì họ góp ý giúp mình tốt hơn lên, cũng như biết tự thưởng cho bản thân mình… Năm cũ khép lại, vui có, buồn có, tiễn năm cũ hầu như ai cũng thích nghe lại bài hát Happy New Year của ban nhạc ABBA và ngẫm nghĩ một chút triết lý của bài hát. Đó là tâm trạng có chút hụt hẫng và trống vắng sau mỗi cuộc vui. Một ngày mới, một cuộc đời mới lại đến, ta hãy dũng cảm đón nhận và vươn lên trong tro bụi của cuộc đời. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy chúc nhau: cầu mong sao cho chúng ta luôn sống trong mộng đầy, giữa ấm êm tình đời, tình người lạ quen, xa gần, chúc cho mọi người có được niềm hy vọng và ý chí phấn đấu để tiếp tục năm mới... Kim Duy