Xe thể thao Nissan GT-R Nismo độc nhất Việt Nam bán giá cao ngất ngưởng

Chiếc xe thể thao Nissan GT-R Nismo bản giới hạn 300 chiếc có giá bán ngang một số siêu xe Ferrari, Lamborghini khiến nhiều tay chơi xe Việt không khỏi bất ngờ. Các mẫu xe JDM (xe được sản xuất dành riêng cho thị trường nội địa Nhật Bản) thường có giá bán khá cao tại Việt Nam do số lượng ít ỏi và được nhiều đại gia săn đón. Đơn cử như mẫu Honda Civic Type R có giá dao động từ 2,5-3,5 tỷ đồng sau thuế hay Toyota Supra cũng lên tới hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, số lượng xe thể thao JDM được chào bán với giá trên 10 tỷ đồng còn khá hiếm. Đơn cử như chiếc Nissan GT-R mới đây được một đơn vị kinh doanh xe sang có tiếng tại Hà Nội chào bán với giá không dưới 17 tỷ đồng. Mức giá này thậm chí cao ngang ngửa một số siêu xe trên thị trường hiện nay như Lamborghini Aventador LP700-4, McLaren 720S hay Ferrari F8. Theo tìm hiểu của VietNamNet, chiếc Nissan GT-R này thuộc thế hệ R35 và là biến thể Nismo hiệu năng cao. Đặc biệt hơn, đây còn là phiên bản Special Edition, được sản xuất giới hạn 300 chiếc trên toàn thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, nước ta chỉ có duy nhất một chiếc GT-R Nismo. Thực tế, mức giá khoảng 17 tỷ đồng của chiếc xe thể thao hàng hiếm này đang gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng khá cao. Bên cạnh đó, xe đang mang biển số ngoại giao nên được hưởng các ưu đãi về thuế. Nếu ra biển số Hà Nội hoặc các tỉnh thành khác, người mua có thể phải bỏ ra số tiền không dưới 30 tỷ đồng - đắt ngang một số siêu xe bản giới hạn khác như McLaren 765LT. Xe vốn thuộc sở hữu của một đại gia Vũng Tàu - người sở hữu nhiều mẫu siêu xe, xe thể thao hàng hiếm như Porsche 911 Turbo S, Lamborghini Urus, Jaguar F-Type, Mazda MX-5,… Do ít sử dụng, đại gia này gần đây đã bán bớt một số xe trong bộ sưu tập xe trị giá hàng chục tỷ. So với phiên bản thường, Nissan GT-R Nismo bản giới hạn đặc biệt hơn nhờ bộ bodykit làm bằng sợi carbon như líp cản trước, nắp ca-pô, cản sau, cánh gió, líp sườn,… Ngoài ra, xe dùng bộ mâm 9 chấu kích thước 20 inch đến từ thương hiệu RAYS. Ngoại thất sơn màu xám Stealth đặc trưng của phiên bản Special Edition, đi kèm gói Nismo Appearance với đường viền màu đỏ tạo điểm nhấn. Khoang nội thất của xe sử dụng tông màu đen chủ đạo, kết hợp giữa da lộn, da cao cấp và sợi carbon bề mặt nhám. Ghế ngồi, cần số, vô-lăng, bảng điều khiển và tay nắm cửa sử dụng đường chỉ khâu hoặc bọc da màu đỏ mang đến không gian cabin đậm chất thể thao. Bên dưới nắp ca-pô là động cơ V6 tăng áp kép 3.8 lít, sản sinh công suất tối đa 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 652 Nm, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Dù không công bố khả năng tăng tốc nhưng theo nhiều bài kiểm tra, chiếc Nissan GT-R Nismo vẫn có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chưa đầy 3 giây cùng vận tốc tối đa ở mức 330 km/h. Với hiệu năng trên, chiếc Nissan GT-R Nismo được ví như “siêu xe giá rẻ” bởi khả năng tăng tốc và vận tốc tối đa ngang ngửa nhiều siêu xe của các thương hiệu như McLaren, Lamborghini hay Ferrari. Tuy nhiên, do giá bán sau thuế rất cao khiến dòng xe này khó được đại gia Việt ưa chuộng.