Xe SUV Skoda Kylaq giá chỉ hơn 200 triệu nhưng nhiều tiện nghi

ẤN ĐỘ - Mẫu SUV cỡ nhỏ Skoda Kylaq được đánh giá cao dù mới ra mắt nhờ thiết kế trẻ trung, hiện đại kèm nhiều tiện nghi so với đối thủ như Toyota Raize hay Hyundai Venue. Skoda mới đây đã ra mắt mẫu SUV giá rẻ nhất của hãng với tên gọi Kylaq. Đây là mẫu xe thứ ba được phát triển tại thị trường Ấn Độ, sau hai mẫu SUV Kushaq và mẫu sedan Slavia. Skoda Kylaq hướng đến phân khúc xe gầm cao cỡ nhỏ đang chiếm gần một nửa tổng doanh số ô tô tại quốc gia này. Với chiều dài 3.995 mm, Kylaq là mẫu xe nhỏ nhất của Skoda, nằm dưới mẫu Kushaq dành cho thị trường Ấn Độ (dài 4.225 mm) và mẫu Kamiq dành cho thị trường EU (dài 4.241 mm). Thực tế, mẫu xe này thậm chí còn ngắn hơn mẫu xe hatchback cỡ nhỏ Fabia dành cho thị trường EU (dài 4.108 mm). Mẫu xe mới của thương hiệu xe Cộng hòa Séc áp dụng ngôn ngữ thiết kế Modern Solid đặc trưng, tuy nhiên đã tối giản hơn bởi đây là sản phẩm giá rẻ. Cụm đèn pha LED nằm tách biệt dải đèn LED định vị. Mặt ca-lăng cùng một số chi tiết sơn đen nhằm tạo điểm nhấn và tăng tính thể thao. Để biến chiếc xe gầm cao cỡ nhỏ gần giống với các mẫu SUV hơn, Skoda đã bổ sung nhiều chi tiết ốp nhựa trên thân xe, ốp cản trước sơn giả vật liệu nhôm, giá nóc trên mui xe, vòm bánh xe lớn cùng khoảng sáng gầm xe lên tới 189 mm. Theo nhà sản xuất, sẽ có 5 tùy chọn màu sơn ở ngoại thất cho khách hàng lựa chọn. Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng Skoda khẳng định Kylaq có nội thất rộng rãi với khoang chứa đồ lớn nhất phân khúc, dung tích tối đa ở mức 446 lít. Tính thực tế trên mẫu xe này cũng được đánh giá cao nhờ “thiết kế Simply Clever” của hãng, gồm ô gắn ở ngăn chứa trên cửa, các ngăn chứa đồ thông minh,… Nội thất Skoda Kylaq gây ấn tượng nhất phân khúc nhờ phong cách hiện đại, trẻ trung. Táp-lô có màn hình giải trí kích thước 10,1 inch, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 8 inch. Hệ thống giải trí có khả năng tương thích Android Auto và Apple CarPlay. Một số trang bị khác của xe gồm sạc điện thoại không dây, ghế ngồi bọc da giả có chỉnh điện 6 hướng kèm làm mát, điều hòa tự động và cửa sổ trời chỉnh điện. Skoda nhấn mạnh thêm về tính an toàn của mẫu SUV cỡ nhỏ này, khi họ trang bị tới 25 tính năng an toàn tiêu chuẩn và tăng lên 35 tính năng ở một số phiên bản. Tuy nhiên, xe vẫn thiếu hệ thống hỗ trợ người lái (ADAS). Ngoài đèn pha và cần gạt nước tự động, xe còn có 6 túi khí. Kylaq sử dụng nền tảng MQB-A0-IN do Ấn Độ phát triển - một phiên bản giá rẻ của nền tảng MQB mà tập đoàn Volkswagen (công ty mẹ) dành cho các thị trường mới nổi. Nền tảng này vốn dùng cho Skoda Kushaq/Slavia hay VW Taigun/Virtus. Dự kiến, nhiều bộ phận của Skoda Kylaq sẽ sớm được sử dụng trên mẫu SUV tương tự của VW tại Brazil. Dưới nắp ca-pô là động cơ xăng ba xi-lanh TSI 1.0 lít tăng áp, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm. Công suất được truyền tới bánh trước thông qua hộp số sàn sáu cấp hoặc hộp số tự động tùy chọn. Nhờ động cơ nhỏ mạnh mẽ, Skoda Kylaq có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 10,5 giây và đạt tốc độ tối đa 188 km/h. Skoda Kylaq sẽ được sản xuất tại nhà máy Chakan ở Ấn Độ. Dự kiến, giá khởi điểm của xe ở mức 789.000 INR (tương đương 237 triệu VNĐ). Các đối thủ trong phân khúc này có thể kể đến như Citroen New C3, Hyundai Venue, Nissan Magnite, Toyota Raize và Tata Nexon. Đây cũng là phân khúc đang có doanh số tăng trưởng khá tốt tại Việt Nam. Ngoài Toyota Raize và Hyundai Venue như thị trường Ấn Độ, người tiêu dùng Việt còn có lựa chọn khác là Kia Sonet - mẫu xe có doanh số tốt nhất phân khúc SUV hạng A hiện nay. Nếu nhập khẩu Skoda Kylaq về nước ta, giá bán có thể sẽ cao nhất phân khúc này. Theo Carscoops