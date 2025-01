Xe sang Mercedes rơi xuống biển ở Nha Trang phải đối mặt với hư hỏng mức nào?

Khi ô tô bị chìm trong nước mặn như vụ chiếc xe sang Mercedes lao xuống biển ở Nha Trang mới đây sẽ gây ra những hư hại nặng nề cho hệ thống điện, nội thất, nhất là trong tình huống xảy ra khi động cơ xe đang hoạt động. Rạng sáng ngày hôm nay (13/1), một chiếc xe Mercedes-Benz mang biển kiểm soát TPHCM đang lưu thông ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến nút giao giữa đường Điện Biên Phủ với Phạm Văn Đồng thì bất ngờ mất lái lao xuống biển. Rất may, vụ việc đã được phát hiện sớm và những người có mặt trên xe đã được giải cứu kịp thời, chỉ có một người bị thương, sau đó đã được đưa đến bệnh viện. Dù không có thiệt hại về người nhưng chiếc xe Mercedes-Benz khi được cứu hộ lên bờ có thể đã bị hư hại đáng kể. Vậy xử lý, khắc phục ô tô bị ngập nước biển có gì khác với nước ngọt? Chiếc xe Mercedes-Benz lao xuống biển ở Nha Trang. Ảnh: N.X Trao đổi với PV VietNamNet, anh Nguyễn Văn Hà, Giám đốc trung tâm dịch vụ HZ Auto (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Nhìn chung, nước là kẻ thù nguy hiểm đối với ô tô bởi chúng có thể gây hại cho các bộ phận của xe như ổ bi, ổ bạc dưới gầm xe, ảnh hướng đến máy đề, máy phát điện, các cánh quạt, cảm biến và đặc biệt là hệ thống điện. Nếu nước ngập qua nắp ca-pô, tràn vào động cơ theo cổ hút gió còn gây ra hỏng động cơ (thủy kích), còn nước tràn vào bên trong sẽ làm hỏng các bộ phận điều khiển và nội thất xe." Vị giám đốc này cho biết, xe ngập nước nói chung và bị ngâm ở nước biển nói riêng đều có chung một quy trình xử lý và khắc phục. Thời gian khắc phục sẽ dựa vào tình trạng ngập nước cụ thể của từng xe. Thông thường, đội ngũ kỹ thuật sẽ tháo và vệ sinh các bộ phận khí nạp, kiểm tra bướm ga, bugi, thay lọc gió. Dầu cầu dẫn động và dầu hộp số cũng đều phải thay mới do bộ phận cầu, hộp số có van thông hơi nên dễ bị nước xâm nhập vào. Nếu nước lọt vào động cơ thì dầu động cơ cũng bắt buộc phải thay mới. Các bộ phận điện, cảm biến, giắc nối bị ngâm trong nước đều phải tháo ra vệ sinh khô, làm sạch. Xe ô tô bị ngập nước biển sẽ phải buộc phải thay thế nhiều bộ phận, đặc biệt là các chi tiết điện tử, thường tốn kém chi phí. (Ảnh: Hoàng Hiệp) Tuy nhiên, xe bị ngập nước biển sẽ có tính chất nguy hại hơn rất nhiều so với xe bị ngập nước ngọt. Vì trong nước biển có muối nên có độ ăn mòn cao nên khi hệ thống điện tử của xe tiếp xúc với nước biển rất dễ gây đến hỏng hóc lớn. Đối với xe ngập nước ngọt, sau khi vệ sinh sạch sẽ, sấy khô và bảo dưỡng các chi tiết điện tử đúng cách, chúng hoàn toàn có thể sử dụng lâu dài. Trong khi những xe bị ngập nước biển, dù đã thực hiện các bước xử lý như xe ngập nước ngọt, các chi tiết bộ phận của xe sẽ xuống cấp và kém hơn nhiều. Ngoài ra, nếu thời gian xe bị ngập kéo dài từ 1-2 ngày, các chi tiết điện tử như hộp điều khiển động cơ, cảm biến trên xe ngập trong nước ngọt chỉ cần vệ sinh thật sạch là có thể đảm bảo hoạt động cơ bản. Nhưng với xe ngập nước biển, gần như các linh kiện điện tử sẽ phải thay thế hoàn toàn, nếu không gần như không sử dụng được. "Nhìn chung, do xe ngập nước biển sẽ bắt buộc phải thay thế nhiều chi tiết bộ phận hơn so với xe ngập nước ngọt nên chi phí xử lý, khắc phục sẽ cao hơn đáng kể", anh Hà nói thêm.