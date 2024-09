Xe Phương Trang tông ô tô trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 2 người chết

Xe khách Phương Trang tông phía sau xe Hồng Sơn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua Bình Thuận) khiến 2 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương. Sáng 19/9, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 6 (Phòng 8, Cục CSGT Bộ Công an), cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) giải tỏa xong hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe khách trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, giao thông toàn tuyến trở lại bình thường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h rạng sáng cùng ngày, tại km191, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua huyện Bắc Bình (Bình Thuận), xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách giường nằm làm 2 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương. Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Người dân cung cấp). Vào thời điểm trên, xe giường nằm Hồng Sơn ở tỉnh Phú Yên đang dừng theo hướng từ Hà Nội vào TPHCM trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết do bị hư hỏng động cơ, cách dải dừng khẩn cấp khoảng 1km. Lúc này, xe khách Phương Trang chạy cùng chiều từ phía sau đã tông vào đuôi xe Hồng Sơn. Cú tông quá mạnh đẩy xe khách phía trước trượt đi một đoạn dài, 2 người trên xe Phương Trang tử vong tại chỗ và bị kẹt trong xe. Đến 3h30 sáng nay, lực lượng cứu hộ mới đưa được 2 thi thể nạn nhân trên xe Phương Trang gồm một nam, một nữ ra ngoài. Được biết có khoảng 10 hành khách trên xe Phương Trang bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn.