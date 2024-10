Xe ô tô bị mất trộm, tịch thu có được trả lại phí đường bộ khi đăng kiểm không?

Trường hợp xe ô tô bị mất trộm hoặc cơ quan chức năng tịch thu, chủ xe có được trả lại phí sử dụng đường bộ đã đóng hoặc khấu trừ cho lần đăng kiểm tiếp theo nếu tìm được xe hay không? Anh Nguyễn Thành Luân (SN 1988, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - chủ chiếc xe Mitsubishi Xpander vừa gửi đến Báo VietNamNet câu hỏi: "Ô tô của tôi bị mất trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ tháng 2/2022. Trước đó tôi đã đóng tiền phí sử dụng đường bộ đến hết tháng 12/2022, như vậy tôi có được trả lại phí sử dụng đường bộ 10 tháng đã đóng không? Đồng thời, sau khi tìm thấy xe và đi làm thủ tục đăng kiểm lại, tôi có bị đơn vị đăng kiểm truy thu phí sử dụng đường bộ trong thời gian hơn 2 năm xe không sử dụng hay không?" Chiếc Mitsubishi Xpander của anh Nguyễn Thành Luân bị lừa mất vào đầu năm 2022 từng được Báo VietNamNet phản ánh. Ảnh: Hoàng Hiệp Trao đổi với VietNamNet về vấn đề này, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe ô tô bị mất trộm quá 30 ngày hoặc bị cơ quan chức năng tịch thu,... thuộc trường hợp được miễn phí đường bộ theo quy định tại Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023 của Chính phủ về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí đường bộ. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 2 Nghị định 90, xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau: - Bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai. - Bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. - Bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên. - Xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên. - Xe ô tô của doanh nghiệp không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ (chỉ được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và không cấp Tem kiểm định theo quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Giao thông vận tải), chỉ sử dụng trong phạm vi Trung tâm sát hạch lái xe, nhà ga, cảng, khu khai thác khoáng sản, nông, lâm, ngư nghiệp, công trường xây dựng (giao thông, thủy lợi, năng lượng). - Xe ô tô đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên. - Xe ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên. Ô tô bị mất trộm quá 30 ngày là một trong những trường hợp được trả lại phí sử dụng đường bộ theo quy định tại Nghị định 90/2023/NĐ-CP. Ảnh: Hoàng Hiệp Cũng theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, trường hợp xe ô tô bị mất trộm hoặc bị tịch thu do là vật chứng của các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản,... đơn vị đăng kiểm sẽ căn cứ vào xác nhận từ phía cơ quan công an hoặc phán quyết của toà án, cơ quan thi hành án để khấu trừ, trả lại phí sử dụng đường bộ phù hợp. Theo đó, đối với trường hợp xe bị mất trộm, chủ phương tiện phải xuất trình Đơn trình báo về việc mất tài sản có xác nhận của cơ quan công an. Trường hợp xe đã được nộp phí sử dụng đường bộ cho thời gian bị mất từ 30 ngày trở lên thì đơn vị đăng kiểm sẽ tính trả lại hoặc bù trừ số phí phải nộp của kỳ tiếp theo nếu tìm lại được phương tiện. "Khi tìm thấy và được trả lại phương tiện, chủ xe phải cung cấp cho đơn vị đăng kiểm Biên bản bàn giao tài sản do cơ quan công an thu hồi giao cho chủ phương tiện. Đồng thời đơn vị đăng kiểm có trách nhiệm giải quyết việc trả lại tiền trong 1 ngày làm việc", đại diện Cục Đăng kiểm giải thích thêm. Mức phí sử dụng đường bộ hiện hành cho các loại xe.