Xe Mercedes cổ nhìn như đống sắt vụn được đấu giá cao khó tin nhờ một chi tiết

MỸ - Số tiền 750.000 bảng Anh tương đương với khoảng 24,3 tỷ đồng là mức giá khởi điểm của chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster đời 1957. Điều ngạc nhiên là ngoại hình của chiếc xe vô cùng thảm hại, nhưng lại có 1 chi tiết đáng tiền. Chiếc xe mui trần Mercedes-Benz 300 SL Roadster cổ đời 1957 trong tình trạng rất tệ nằm trong một nhà kho cũ kỹ sắp được đưa ra đấu giá vào ngày 26/10 tới tại thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ). Theo thông tin được công ty chuyên đấu giá các dòng xe cổ RM Sotheby's công bố, giá khởi điểm của chiếc xe này lên tới 750.000 bảng Anh, tương đương với khoảng 24,3 tỷ đồng. Đây là mức giá khiến nhiều người bất ngờ bởi nếu nhìn trên ảnh, chiếc Mercedes này chẳng khác gì đống phế liệu. Cụ thể, chiếc xe bị rỉ sét gần như toàn bộ phần thân vỏ, một bên đèn pha và gương bị mất, mặt ca-lăng bị hỏng, lốp xe xẹp, động cơ xuống cấp,... Các chuyên gia cho rằng, chiếc Mercedes-Benz 67 năm tuổi này được định giá cao như vậy là nhờ có bộ vành Rudge cực hiếm khi chỉ có 27 chiếc trên thế giới sở hữu chi tiết này. Bản thân mẫu 300 SL Roadster mui trần cũng chỉ được sản xuất trên dưới 1.000 chiếc trên toàn cầu, từ năm 1957-1963. Chính vì độ độc hiếm này nên những chiếc Mercedes 300SL Roadster, đặc biệt là xe có bô vành Rudge hầu như chỉ nằm trong các bộ sưu tập tư nhân và rất ít khi được rao bán. Theo hồ sơ được phía tổ chức đấu giá cung cấp, chiếc Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1957 này có số khung gầm 7500173, ban đầu được hoàn thiện với ngoại thất màu đỏ và nội thất bằng da màu kem. Vào tháng 9/1957, chiếc 300 SL này đã xuất xưởng và được giao cho khách hàng là ông Thompson ở Kitzingen, Đức. Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1957 sử dụng động cơ 6 xi-lanh 3.0 lít, sản sinh công suất 225 mã lực - một con số đáng mơ ước ở thời kỳ đó. Dù có tuổi đời 67 năm nhưng chiếc xe chỉ mới chạy được 11.000 dặm (khoảng 17.700km). Tuy vậy, ngoại hình cũ kỹ sau nhiều năm bị bỏ quên khiến chiếc xe cần nhiều công sức để phục chế và hoàn thiện. Vào tháng trước, Gullwing Motor Cars Inc - một công ty chuyên mua bán xe cũ có trụ sở tại thành phố New York (Mỹ) cũng đã công bố sẽ đưa lên sàn đấu giá "siêu phẩm" là một chiếc Mercedes 300SL Roadster đời 1957 hoàn thiện vào cuối tháng 9. Chiếc xe này cùng đời và cũng mang bộ vành Rudge cực hiếm giống như chiếc "phế liệu" ở trên nhưng đang ở trong tình trạng hoàn hảo. Do đó, giá khởi điểm của nó lên tới 2,6 triệu USD (64,6 tỷ đồng). Nếu bán thành công, đây sẽ là chiếc xe Mercedes cổ có giá bán cao nhất thế giới từ trước tới nay. Theo The Sun