Xe máy bốc cháy nghi ngút trong hầm Thủ Thiêm, được dập tắt chỉ sau 3 phút

Xe máy chạy qua hầm Thủ Thiêm, TPHCM theo hướng quận 1 đi TP Thủ Đức bất ngờ bốc cháy nghi ngút. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận và dập tắt đám cháy chỉ sau 3 phút. Vụ cháy xe máy xảy ra lúc 14h26 ngày 3/12, bên trong đường hầm sông Sài Gòn (hay còn gọi hầm Thủ Thiêm), TPHCM. Xe máy BKS 59P2- 68… do người đàn ông cầm lái, lưu thông qua hầm Thủ Thiêm theo hướng quận 1 đi TP Thủ Đức. Xe máy cháy nghi ngút bên trong hầm Thủ Thiêm. Ảnh: VL. Khi xe chạy vào trong hầm được hơn 600m thì bất ngờ bốc cháy. Người đàn ông vội dừng lại rồi nhảy khỏi xe. Chỉ trong tích tắc, lửa đỏ rực kèm khói đen bao trùm xe máy. Vụ việc khiến nhiều người hoảng loạn, giao thông qua hầm bị ảnh hưởng. Đại diện Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị TPHCM cho biết, ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng cứu hộ đảm bảo giao thông của trung tâm nhanh chóng tiếp cận hiện trường để triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phân làn giao thông. Đồng thời, phía trung tâm cũng thông báo cho Công an phường Thủ Thiêm, Đội CSGT Cát Lái, CSGT Bến Thành đến xử lý. Lực lượng cứu hộ dập tắt đám cháy xe máy kịp thời. Ảnh: VL. Đến 14h28, chỉ sau 2 phút, lực lượng cứu hộ, cứu nạn trung tâm tiếp cận hiện trường, sử dụng bình bột để chữa cháy. 1 phút sau đám cháy được dập tắt. Công an phường Thủ Thiêm, CSGT Bến Thành xử lý hiện trường để việc lưu thông qua hầm bình thường. Vụ cháy xe máy không gây thương tích về người cũng như hư hại kết cấu công trình.