Xe khách tăng giá vé cao nhất 60% dịp Tết Ất Tỵ

Cao điểm phục vụ người dân đi lại dịp Tết Ất Tỵ, xe khách tại TPHCM tăng giá vé từ 40-60% so với ngày thường để bù chiều chạy rỗng. Cao điểm Tết Ất Tỵ 2025 trong 20 ngày, từ 19/1 đến 7/2/2025 (tức 20/12 tới 10/1 âm lịch), bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TPHCM) dự báo có hơn 140.000 lượt khách qua lại. So với cùng kỳ dịp Tết Giáp Thìn vừa qua thì số lượng khách tăng nhẹ. Dù vậy, Ban quản lý bến Miền Đông mới cho rằng lượng khách qua bến vẫn thấp hơn nhiều kỳ vọng khi đây là bến liên tỉnh lớn nhất nước. Hành khách đi lại dịp Tết Giáp Thìn 2024 tại bến xe Miền Đông mới. Ảnh: TK. Từ ngày 24-26/1/2025 (tức từ 25-27/12 âm lịch) bến xe này có lượng khách đông nhất khoảng 11.300-13.000 khách/ngày; các ngày còn lại khoảng 7.000-8.000 lượt. Các doanh nghiệp vận tải được điều chỉnh giá vé Tết nhưng không quá 40-60% so với ngày thường để bù chiều xe chạy rỗng. Mức tăng này sẽ được áp dụng theo chặng đường, thời gian và các doanh nghiệp vận tải phải niêm yết các thông tin cụ thể để bến kiểm soát. Tại bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), phục vụ các tuyến cố định từ TPHCM đi các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên. Dự báo, tổng lượng khách đi lại dịp cao điểm Tết năm nay trên 180.000 lượt, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Bến xe này đã lên kế hoạch bố trí hơn 9.300 chuyến xe đáp ứng nhu cầu. Đồng thời, giá vé xe tại bến được phép điều chỉnh tăng từ 40-60%. Tương tự, bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) dự báo lượng khách đi lại dịp Tết năm nay cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Từ 19/1 đến 7/2/2025, bến dự kiến phục vụ hơn 437.000 lượt khách, tương đương 16.400 chuyến xe. Riêng ngày cao điểm 27/12 âm lịch, dự báo có lượng khách đông kỷ lục gần 63.000 lượt. Dịp Tết này, các đơn vị vận tải được phép điều chỉnh giá vé mức tăng tối đa 40%.