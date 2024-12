Xe khách chở 5 bao tải ma túy thả trước Sân vận động Mỹ Đình

Xe khách đến quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, phụ xe lấy từ cốp ra 5 bao tải, 2 túi nilon chứa ma túy để ven đường, sau đó 2 người đến nhận thì bị công an bắt giữ. Ngày 20/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) họp báo thông tin về kết quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý năm 2024. Theo Cục C04, qua công tác nắm tình hình tuyến biên giới Tây Nam, C04 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia, Lào về Việt Nam tiêu thụ do Lý Thành Hữu (40 tuổi, ở Hóc Môn, TP.HCM) cầm đầu. Tháng 5/2022, C04 xác lập chuyên án 522H. Quá trình đấu tranh chuyên án, do các đối tượng, các nhánh tiêu thụ ma túy bị công an các địa phương triệt phá nên Lý Thành Hữu hoạt động đứt đoạn, luôn cảnh giác và liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, đồng thời thay đổi cả đối tượng vận chuyển, giao nhận ma túy. Số ma tuý được vận chuyển bằng xe khách bị công an bắt giữ. Tháng 7/2024, trinh sát nhận được thông tin Hữu chuyển hướng mua ma túy từ Lào vận chuyển về Nghệ An, sau đó vận chuyển về TP Hà Nội và TP.HCM tiêu thụ. Tháng 8/2024, qua công tác trao đổi nghiệp vụ, công an nhận định một số đối tượng đấu tranh trong chuyên án của C04 trùng với đối tượng đấu tranh trong chuyên án do Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác lập tháng 7/2024. C04 báo cáo và được Bộ Công an cho phép Cục trưởng C04 đồng chủ trì phối hợp với Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đấu tranh chuyên án chung. Cuối tháng 8/2024, ban chuyên án nhận được thông tin các đối tượng sẽ vận chuyển ma túy qua biên giới, gửi xe khách tuyến Diễn Châu, Nghệ An - Sơn Tây, Hà Nội và sẽ giao 5 bao tải đựng ma túy tại khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ban chuyên án quyết định phá án. Chiều 30/8, khi xe khách đến khu vực quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, phụ xe lấy từ cốp xe khách ra 5 bao tải, 2 túi nilon để ven đường chờ người ra nhận, còn xe khách di chuyển tiếp. Ít phút sau, hai đối tượng đi xe máy đến nhận ma túy. Ban chuyên án bắt quả tang 3 kẻ đang giao, nhận ma túy gồm Hồ Quang Nhân (25 tuổi, phụ xe; ở Diễn Châu, Nghệ An), Quản Trọng Cao và Lý Văn Huy (22 tuổi, cùng quê ở nghệ An; đang thuê nhà tại Hà Nội). Tại hiện trường, công an thu giữ 110 kg ma túy tổng hợp, 170 điếu thuốc lá điện tử cùng nhiều tài liệu liên quan. Tang vật vụ án. Tại cơ quan điều tra, Cao khai nhận ngoài số ma túy bị bắt quả tang, Cao còn gửi 3 thùng giấy chứa ma túy vào chỗ ở của hàng xóm tại Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Tại đây, ban chuyên án thu giữ 62 kg ma túy tổng hợp. Từ lời khai các đối tượng và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ Lê Minh Tới (33 tuổi, ở Hóc Môn, TP.HCM), thu giữ tại nhà Tới 39 kg ma túy tổng hợp. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đủ căn cứ để thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp 6 đối tượng khác trong đường dây. Trong đó, C04 bắt được đối tượng chủ mưu cầm đầu mang quốc tịch Lào, đang sinh sống tại Việt Nam. Đến nay, C04 đã bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ tổng số 211 kg ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.