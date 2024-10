Xe hybrid vẫn ít người mua

Hãng xe có nhiều mẫu hybrid hiện nay là Toyota. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong tháng 9-2024, các thành viên của hiệp hội bán ra được 36.585 chiếc, trong đó chỉ có 1.044 chiếc hybrid. Lũy kế 9 tháng, số lượng xe hybrid bán ra chỉ 5.652 chiếc, quá thấp so với tổng doanh số toàn thị trường là 193.854 chiếc.

Xe hybrid vẫn còn kén người mua do giá cao hơn bản thường khoảng 100 triệu đồng và chi phí sửa chữa cao Hãng xe có nhiều mẫu hybrid hiện nay là Toyota. Nếu như mẫu Camry bản thường trong tháng 9 bán được 94 chiếc thì bản hybrid chỉ 14 chiếc. Tính chung 9 tháng, có 775 chiếc bản thường và 187 chiếc hybrid được bán ra. Còn mẫu Corolla bản thường ghi nhận doanh số 30 chiếc trong tháng 9, trong khi bản hybrid chỉ 7 chiếc. Mẫu Corolla Cross bản thường đạt doanh số 578 chiếc trong tháng 9, bản hybrid chỉ bán được 223 chiếc. Tương tự, các hãng xe khác cũng ghi nhận doanh số chênh lệch khá lớn giữa xe hybrid và xe thông thường. Đơn cử, Kia có mẫu SUV Sorento hybrid với doanh số chỉ 62 chiếc trong 9 tháng đầu năm nay, còn bản thường đạt doanh số 628 chiếc. Xe hybrid được cho là có khả năng tiết kiệm nhiên liệu lên đến 30% nhưng do giá bán dòng xe này hiện còn khá cao nên chưa khuyến khích người mua. Ngoài ra, khách hàng còn e ngại chi phí sửa chữa tốn kém, nhất là chi phí thay pin lên đến 120-150 triệu đồng. Đồng thời, khi xe hư hỏng, không dễ sửa ở garage bên ngoài mà phải mang đến đại lý chính hãng.