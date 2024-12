Xe 'hot' ngày ấy: KIA Pride CD5 sau 20 năm giá chỉ bằng xe máy 30 triệu đồng

Chiếc ô tô 5 chỗ ngồi KIA Pride CD5 từng là "ước mơ" của nhiều gia đình Việt, nhưng sau hơn 2 thập niên tồn tại đã có phần lạc hậu về cả thiết kế lẫn công nghệ. KIA Pride CD5 là mẫu xe "huyền thoại" đối với người dân Việt Nam vì xuất hiện trong giai đoạn đầu của thời kỳ thị trường ô tô bắt đầu phát triển. KIA Pride với biến thể sedan Beta, bắt đầu được lắp ráp từ năm 1995 bởi Liên doanh ô tô Hòa Bình, cùng với Daewoo Cielo. Đến năm 2000, biến thể hatchback 5 cửa với cái tên CD5 xuất hiện và tồn tại đến năm 2005. KIA Pride CD5: Xe gia đình giá rẻ được khen "nồi đồng cối đá" KIA Pride CD5 ra mắt năm 2000 dưới dạng hatchback, và có giá vào khoảng 15.000 USD (212 triệu đồng theo tỷ giá 14.157 VND/USD), cao hơn khoảng vài ngàn USD so với Daewoo Matiz khi ấy vẫn còn là "ngôi sao" giá rẻ. Ngay lập tức, mẫu xe này trở thành tâm điểm bởi không chỉ giá hợp lý (rẻ hơn một nửa so với các mẫu sedan cỡ B, C) mà còn mang thiết kế thực dụng dạng 5 cửa. Xe có kiểu dáng vuông vức, kích thước dài 3.615 x rộng 1.605 x cao 1.460 (mm), chiều dài cơ sở 2.345 mm, trọng lượng 780 kg, nhẹ hơn 30 kg so với phiên bản Beta. Sức mạnh của KIA Pride CD5 vẫn tương tự bản sedan Beta, đến từ khối động cơ xăng 1.3L, 4 xi lanh thẳng hàng có công suất 69 mã lực tại 5.500 vòng/phút, đi kèm là hộp số sàn 5 cấp, khá tiết kiệm nhiên liệu. Theo thông số của nhà sản xuất, mức tiêu thụ là 6 lít/100 km. KIA Pride CD5 đời 2004. Ảnh minh họa: Trần Huỳnh Bước sang năm 2002, Pride CD5 được nâng cấp trợ lực lái (phiên bản PS), đồng thời vẫn duy trì phiên bản mâm thép không trợ lực dành cho khách hàng chạy dịch vụ. Trang bị trên xe hết sức đơn giản, gồm điều hòa chỉnh tay, hệ thống âm thanh radio/cassette, đồng hồ dạng kim số, ghế bọc da, cửa kính quay tay. Mức độ an toàn chỉ dừng lại ở phanh đĩa trước và sau dạng tang trống. Không chỉ nhỏ gọn, KIA Pride CD5 còn được khen ngợi ở cảm giác lái đầm chắc, cùng với thân vỏ cứng cáp so với các đối thủ cùng thời điểm đó như Fiat Siena hay Suzuki Wagon R+. Thậm chí đến nay đã trải qua trên dưới 20 năm tồn tại, nhiều gia đình vẫn còn dùng CD5 bởi sự linh hoạt và khá lành của mẫu xe này. Giá xe từ 30-40 triệu đồng, có nên mua để "tránh rét"? Trên thị trường xe cũ hiện nay, KIA Pride CD5 gần như biến mất tại các thành phố lớn và "dạt" chủ yếu về ngoại thành hoặc các tỉnh lẻ. Trong đó, các đời xe quá "sâu" sản xuất trước năm 2002 gần như rất ít rao bán do phần lớn đã làm phế liệu. Các đời xe 2002-2004 vẫn xuất hiện trên hội nhóm xe cũ với giá rao từ 30-40 triệu đồng, nhưng phải là xe trông "đẹp mã", còn với xe "kém sắc", giá bán chỉ hơn 20 triệu đồng. Mặc dù được đánh giá thấp hơn Daewoo Matiz về kiểu dáng nhưng khung gầm của KIA Pride CD5 sau hơn 2 thập niên vẫn khá chắc chắn. Theo nhiều người dùng, điều sợ nhất với xe cũ lâu năm là bị mục, mọt gầm nhưng ở Pride CD5 lại ít gặp, trừ những xe bị bỏ xó lâu năm mặc kệ dãi nắng dầm mưa. Bên cạnh đó, Pride CD5 sở hữu hệ thống điều khiển đơn giản sẽ giúp người lần đầu tiếp xúc không mất thời gian để làm quen. Cần số điều khiển tay 5 cấp tiến, 1 cấp lùi có thao tác không khác các cần số sàn xe đời mới, chân côn nhẹ và nhất là phiên bản PS có trợ lực lái giúp dễ xoay chuyển. Đây cũng là lý do khiến nhiều người mới có bằng lái xe rất thích tìm Pride CD5 để nâng cao trình độ. Hệ thống dây điện trên xe có sơ đồ đi dây đơn giản do ít tiện nghi, công nghệ. KIA Pride CD5 đến năm 2004 vẫn dùng chế hòa khí nên so với các xe cùng đời sử dụng phun xăng điện tử sẽ tốn nhiên liệu hơn, nhưng bù lại xe hoạt động ổn định, dễ bảo dưỡng và sửa chữa. Gần như mọi gara trên cả nước đều có thể sửa nhanh. Theo thời gian, người dùng xe thường nâng cấp thêm camera lùi hoặc màn hình giải trí, còn lại mọi thứ trên KIA Pride CD5 gần như nguyên bản. Ảnh minh họa: Trần Huỳnh Cũng vì dùng chế hòa khí nên KIA Pride CD5 sẽ là trở ngại với người ít am hiểu về ô tô. Phổ biến nhất là hiện tượng khó nổ máy vào buổi sáng, do theo thời gian, chi tiết dù hơi có thể bị thủng cần phải thay thế. Để khắc phục tạm thời, người dùng phải biết vị trí bướm gió để mở hết cỡ và rà ga đều chân. Bên cạnh đó, chế chế hòa khí cũng đòi hỏi phải được vệ sinh thường xuyên, và khi lắp lại phải đúng vị trí, nếu không máy sẽ nổ không tròn, garati không đều, xe hao xăng. Do khá phổ biến trong cộng đồng mua xe tập lái, nên khi mua lại, nếu không kiểm tra kỹ động cơ, rất dễ gặp phải xe "quá tã" vì đã hoạt động lâu dài. Khi ấy, số tiền bỏ ra để đại tu động cơ (từ 10 triệu đồng trở lên) cũng chiếm tới 1/3 giá trị xe. Ngoài ra, xéc-măng (các vòng đàn hồi bằng gang được lắp vào các rãnh piston) trên xe khá nhanh mòn tùy theo cách điều khiển, và dù chi tiết này không quá hiếm, lại rẻ, nhưng công thay khá tốn kém do thợ phải tháo lắp máy. Một số phụ tùng khác cũng phải thay thế theo thời gian như: Giảm xóc, bộ côn, trục láp, vòng bi moay-ơ,... Tóm lại, KIA Pride CD5 2004 là một lựa chọn đáng tiền với người có tài chính hạn hẹp, người tìm xe tập lái sau khi có bằng, người làm kỹ thuật cần phương tiện chở đồ nghề di chuyển xa bởi xe sẵn lợi thế dễ gắn đồ chứa. Thậm chí có thể mua chạy tạm vài tháng để tránh rét mùa đông rồi bán cũng không quá lỗ. Để đạt được mục đích sử dụng lâu dài, người dùng nên dành thêm thời gian tìm gara uy tín để kiểm tra, bảo dưỡng hoặc đại tu lại xe sau khi mua về.