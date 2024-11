Xe 'hot' ngày ấy bây giờ: Chevrolet Captiva 'full đồ' chỉ khoảng 400 triệu đồng

Chevrolet Captiva từng được săn đón tại Việt Nam, nay có giá bán gần như rẻ nhất trên thị trường xe SUV/ CUV cũ do hãng xe đã ngừng bán sản phẩm từ nhiều năm trước. Chevrolet Captiva từng là một hiện tượng tại thị trường ô tô Việt Nam nhưng dần trôi vào quên lãng khi thương hiệu Chevrolet đã chuyển giao quyền phân phối trong nước cho Vinfast được 6 năm. Hiện tại, các phiên bản Captiva trên các chợ xe cũ vẫn khá nhiều nhưng giá bán rẻ hơn phần lớn các đối thủ khác. Từ cơn sốt đến bị lãng quên tại thị trường Việt Nam Chevrolet Captiva lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2006 và đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng nhờ vào thiết kế hiện đại, mức giá hợp lý, trong khi thị trường chưa có nhiều lựa chọn cho phân khúc mới CUV (Crossover Utility Vehicle). Khi ấy, Captiva có tới 3 phiên bản là LS, LT và LTZ, với giá bán dao động từ 29.000-34.000 USD (khoảng 460,1-539,5 triệu đồng, tỷ giá 1 USD = 15.868 đồng), cạnh tranh trực tiếp với 2 dòng xe phổ 7 chỗ biến là Toyota Innova và Ford Everest. Động cơ xăng 2.4L MPI với công suất 136 mã lực, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 5 cấp và các tính năng tiện nghi như ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động, vô-lăng tích hợp phím bấm,... đã tạo ra sức hút lớn. Có thời điểm khách hàng phải chờ đợi nhiều tháng mới nhận được xe, và sẵn sàng chi thêm tiền để lấy xe sớm giống trường hợp Toyota Innova. Chevrolet Captiva 2006. Ảnh minh họa: Chevrolet Captiva Club Việt Nam Dù khởi đầu thuận lợi, Chevrolet Captiva sớm gặp nhiều khó khăn với các lỗi vặt và độ tin cậy giảm sút. Việc chỉ trang bị một dàn lạnh khiến khả năng làm mát không đều, gây khó chịu cho hành khách, đặc biệt vào mùa hè. Thêm vào đó, khả năng tiêu thụ nhiên liệu của Captiva cũng gây lo ngại, khi các mẫu xe đời 2006–2011 tiêu thụ trung bình 14–18 lít/100 km trong đô thị, dẫn đến chi phí vận hành cao. Để khắc phục nhược điểm, Chevrolet liên tục nâng cấp Captiva. Năm 2009, phiên bản Maxx ra mắt, loại bỏ bản LS và bổ sung động cơ dầu 2.0L, công suất 150 mã lực, cải thiện mô-men xoắn, giúp xe vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm hơn. Cuối năm 2011, Captiva nâng cấp với động cơ Ecotec mới, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, công suất 167,5 mã lực. Ngoại thất cũng thay đổi với lưới tản nhiệt và chi tiết thời trang, mang lại diện mạo hiện đại. Năm 2014, Chevrolet ra mắt Captiva với động cơ Ecotec LE9, công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp giúp tiết kiệm nhiên liệu. Xe được bổ sung hệ thống giải trí mới, điều hòa 2 vùng tự động và đèn hậu LED, cải thiện trải nghiệm lái. Lần nâng cấp cuối cùng vào năm 2016 với phiên bản Revv, Captiva không thay đổi lớn nhưng vẫn duy trì sự hiện đại nhờ màn hình cảm ứng MyLink và hệ thống an toàn tiên tiến. Chevrolet Captiva Revv đời 2018. Ảnh minh họa: Hoàng Hà Mặc dù đã có nhiều nỗ lực cải tiến, Chevrolet Captiva vẫn không thể duy trì sức cạnh tranh trước những đối thủ mạnh mẽ hơn như Toyota Fortuner hay Ford Everest. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của các mẫu xe mới như Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson từ năm 2014 đã làm thị trường thêm sôi động và đa dạng lựa chọn, khiến Captiva dần dần bị lu mờ. Đến năm 2018, Captiva chính thức bị khai tử khỏi thị trường Việt Nam, khép lại một hành trình 12 năm nhiều thăng trầm của mẫu xe từng là biểu tượng trong phân khúc CUV. Lựa chọn xe gia đình khả thi hay không? Hiện nay, các dòng xe Chevrolet gần như đã biến mất khỏi thị trường ô tô mới, và VinFast cũng chưa có kế hoạch tái phân phối bất kỳ mẫu xe Chevrolet nào. Mặc dù hệ thống đại lý của VinFast vẫn đảm trách việc bảo dưỡng và bảo hành cho các dòng xe Chevrolet, bao gồm cả Captiva, nhưng nhiều người dùng xe Chevrolet cho biết họ đã chuyển sang tìm các gara tư nhân để bảo dưỡng xe để đỡ công chờ đợi. Trên thị trường xe cũ, Chevrolet Captiva đời 2006–2011 đang được chào bán với mức giá từ 120–220 triệu đồng, trong khi các mẫu từ 2012–2018 dao động từ 280–400 triệu đồng. Giá bán phong phú và rẻ hơn so với các xe 7 chỗ cùng đời của thương hiệu khác cho phép người tiêu dùng lựa chọn Captiva phù hợp với ngân sách và nhu cầu của mình. Bên cạnh đó, Chevrolet Captiva có mặt đủ lâu tại Việt Nam để mọi thợ sửa và gara đều quen thuộc với việc bảo dưỡng và sửa chữa. Đối với những chiếc Captiva đời đầu, chúng cung cấp một mức giá hợp lý cho mẫu xe 7 chỗ với thiết kế không lỗi mốt và tiện dụng cho gia đình. Trong khi đó, các mẫu Captiva mới hơn lại tích hợp nhiều tiện ích hiện đại và trang bị an toàn đầy đủ, làm tăng thêm giá trị cho người sử dụng. Điển hình như chiếc Chevrolet Captiva Revv LTZ 2.4 AT đời 2017-2018 giá chỉ khoảng 400 triệu đồng, rẻ hơn một nửa so với lúc mới ra mắt. Chevrolet Captiva Revv đời 2018. Ảnh minh họa: Hoàng Hà Chevrolet Captiva Revv gây chú ý với đầu xe mạnh mẽ, lưới tản nhiệt hai tầng, và la-zăng hợp kim nhôm 19 inch. Khoang lái Captiva Revv cải tiến đáng kể, với ghế lái chỉnh điện 8 hướng thoải mái, hai hàng ghế rộng rãi. Hàng ghế thứ ba phù hợp cho trẻ em hoặc người nhỏ nhắn, có thể gập lại 60:40 để mở rộng khoang hành lý. Màn hình 7 inch cảm ứng tích hợp giải trí MyLink đáp ứng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe có hệ thống điều hòa hai vùng độc lập thêm chức năng tạo ion, làm lạnh nhanh, cùng cửa gió hàng ghế thứ ba tuỳ chọn. Captiva Revv còn có tính năng cảnh báo người ngồi phía sau khi lái xe rời khỏi xe. Captiva Revv trang bị động cơ xăng 2.4L, công suất 165 mã lực, hộp số tự động 6 cấp và sẵn nhiều công nghệ an toàn hỗ trợ như thắng tay điện tử, cảnh báo điểm mù, phương tiện di chuyển ngang,... Có thể thấy, Chevrolet Captiva Revv nổi bật là chiếc xe 7 chỗ giá rẻ phù hợp cho nhu cầu di chuyển của gia đình. Nếu không quá quan tâm tới giá trị bán lại cũng như bảo dưỡng chính hãng thì đây là lựa chọn khá hấp dẫn.