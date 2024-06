Xe hợp đồng lo lắng giảm doanh thu khi Xanh SM tràn ồ ạt về Miền tây

Thử đặt cuốc xe từ Công an tỉnh Vĩnh Long đi Công an huyện Mang Thít trên dưới 17km, giá cước hiển thị là 267.000 đồng, đã bao gồm thuế, tương ứng tầm 14.000 đồng/km. Đây là một mức cước khá rẻ trên thị trường.



Tương tự, đặt xe từ Khu Ngọc Vân Phường 3 Thành phố Vĩnh Long đi sân bay Cần Thơ, cước hiển thị 564.000 đồng, rẻ hơn một chút so với taxi truyền thống và cả dịch vụ vận chuyển loại hình xe công ty.



Ngoài dịch vụ rẻ, cách phục vụ của Xanh SM cũng là cách để thu hút người dùng bởi sự thanh lịch chung của toàn bộ hệ thống. Người dùng được đánh giá sau mỗi chuyến đi cho sự phục vụ tận tình chất lượng. Đây chính là điểm làm nên hình ảnh cho loại hình mới Xanh SM tại khu vực Miền tây.



Trước Vĩnh Long, Xanh SM cũng đã có mặt tại Sóc Trăng với quy mô trên dưới 150 chiếc, mang đến người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn cho nhu cầu đi lại trong và ngoài tỉnh. Mức cước được nhận định là khá hài lòng, theo đánh giá của hành khách.



Xe hợp đồng lo lắng trước sự tràn về của Xanh SM



Sự ra mắt của Xanh SM đồng loạt trên các tỉnh Miền tây đã khiến nhiều chủ xe lo lắng cho cả chất lượng và dịch vụ bởi "phần nào đã lấy đi khách hàng" của họ.