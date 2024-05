Xế hộp BMW bốc cháy ngùn ngụt giữa trưa ở Hà Nội

Xế hộp BMW bùng cháy giữa trưa (Ảnh: Hoàng Tuấn).

"Chiếc ô tô bị cháy đã dừng đỗ trên đường Ngô Thị Sỹ cách đây 2-3 ngày. Hiện công an chưa xác định được chủ phương tiện bị cháy. Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Hà Đông thụ lý điều tra, làm rõ vụ cháy", vị chỉ huy Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hà Đông thông tin.