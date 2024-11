Xế độ Toyota Land Cruiser Prado phiên bản bán tải

Toyota mới đây đã công bố hình ảnh của Land Cruiser ROX - phiên bản bán tải được xây dựng dựa trên mẫu SUV đình đám đến từ Nhật Bản. Toyota Land Cruiser Prado hay Land Cruiser tại Mỹ từ lâu đã là mẫu xe nền tảng lý tưởng để các thợ độ thỏa sức sáng tạo. Ngay cả Toyota Mỹ cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi vừa giới thiệu bản độ Land Cruiser ROX. Đây là phiên bản bán tải mui trần dựa trên nguyên mẫu SUV Land Cruiser 2024 sẽ được Toyota đem đến trưng bày tại triển lãm SEMA 2024 diễn ra tại Las Vegas vào đầu tháng 11. Sản phẩm được thực hiện bởi studio Calty Design Research của Toyota. Đội ngũ này đã dồn tâm huyết để chế tạo nên một mẫu xe mang đến trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên, lý tưởng cho những hành trình off-road. Do đó mẫu xe này không có mui, chi tiết đồng thời tôn vinh mẫu Land Cruiser FJ40 huyền thoại. Nhóm thiết kế đã táo bạo loại bỏ cột C, cột D và phần mái, thay vào đó là một khung đặc biệt nhằm đảm bảo độ cứng cáp cho xe dù không còn cấu trúc truyền thống. Một mui mềm có thể tháo rời đã được đặt lên phần thân xe bị cắt bỏ, cùng một thanh gia cố được hàn ngang qua các cột C. Kính chắn gió là tấm kính duy nhất trên xe, vì Toyota muốn giảm thiểu số lượng vách ngăn giữa hành khách và thế giới bên ngoài. Ngoài các thay đổi về cấu trúc, các kỹ sư của Toyota còn bổ sung cản trước và cản sau mới, thanh bảo vệ chống va đập, tời kéo, và giá đỡ lốp dự phòng cho mẫu Land Cruiser đặc biệt này Lợi ích của việc tái thiết kế các thành phần này là tăng độ bền. Phần lớn các chi tiết nhựa nhẹ đã được loại bỏ, thay vào đó đội ngũ kỹ sư của Toyota chọn sử dụng cản thép, giúp mẫu Land Cruiser mui trần này càng bền bỉ hơn khi vượt địa hình. Toyota thậm chí đã điều chỉnh lại một số máy dập để chế tạo tấm bảo vệ thép và gia cố cột C dành riêng cho Land Cruiser ROX Concept. Bên cạnh Land Cruiser ROX Concept, Toyota cũng sẽ đem đến SEMA 2024 một bản độ khác là 4Runner TRD Surf Concept. Đây là một mẫu SUV hai cửa bán mui trần, lấy cảm hứng từ dòng xe Hilux Surf thập niên 1980 nổi tiếng tại Nhật Bản mang đậm phong cách việt dã. Lê Tuấn