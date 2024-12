Xe điện thế hệ mới của Lexus bị trì hoãn

Theo NHK, thương hiệu xe sang của Toyota là Lexus có kế hoạch lùi thời điểm sản xuất mẫu xe điện thế hệ tiếp theo. Được hé lộ thông qua bản concept xuất hiện lần đầu tại Triển lãm ô tô Tokyo 2023, mẫu xe điệnLexus LF-ZL được báo cáo sẽ lùi lịch ra mắt xuống năm 2027 thay vì 2026 như công bố ban đầu. Lý do được cho là nhằm kéo dài thời gian phát triển, qua đó đưa những công nghệ mới nhất vào sản xuất chiếc xe. Lexus LF-ZL (viết tắt của Lexus Future Zero-emission Luxury) là một mẫu SUV có chiều dài khoảng 5,3 mét. Như vậy, mẫu xe này dài hơn cả Lexus LX – mẫu SUV lớn nhất của hãng, cũng như mẫu sedan đầu bảng Lexus LS. Vào thời điểm ra mắt bản concept, Lexus cho biết LF-ZL được xây dựng dựa trên một nền tảng mới dành riêng cho xe điện. Nền tảng này được cấu thành từ 3 phần sản xuất bởi phương pháp gigacasting (công nghệ đúc siêu lớn) tương tự như của Tesla. Gigacasting là quá trình tạo ra các mô-đun lớn cho xe bằng cách kết hợp nhiều bộ phận lại với nhau bằng hợp kim nhôm nóng chảy được đưa vào máy đúc ở áp suất cao. Bằng cách đúc nhiều phần lại với nhau chỉ trong một bước, nhà sản xuất có thể tối ưu khối lượng và độ cứng của thân xe, đồng thời rút ngắn thời gian sản xuất. Mẫu concept Lexus LF-ZL từng được giới thiệu với các cell pin hình lăng trụ. Lexus cho biết điều này sẽ cho phép tạo ra các bộ pin mỏng hơn. Từ đó tăng tính linh hoạt trong thiết kế và công nghệ sẽ được áp dụng trên các mẫu xe điện khác trong tương lai. Vào năm ngoái, Toyota đã tuyên bố về kế hoạch chuyển đổi Lexus thành một thương hiệu chỉ sản xuất xe thuần điện vào năm 2035. Bên cạnh LF-ZL, dòng xe điện tương lai của Lexus dự kiến bao gồm cả bản thương mại của concept LF-ZC – một mẫu hatchback cũng được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Tokyo 2023. Những sản phẩm này sẽ có sự đột phá rõ rệt so với Lexus RZ – mẫu xe thuần điện duy nhất của thương hiệu hiện có tại thị trường Mỹ, cũng như bản thuần điện của crossover UX ở các thị trường khác. Lexus được cho là tiếp cận chậm nhưng đang đi đúng hướng trong quá trình chuyển đổi sang xe điện. Vào năm 2022, kỹ sư trưởng của hãng đã tuyên bố rằng kiến trúc 800 volt dành cho xe điện thế hệ mới đã sẵn sàng. Một báo cáo vào đầu năm nay cũng cho biết Toyota đang xây dựng một nhà máy pin mới dành cho Lexus tại Nhật Bản. Tương tự, công ty mẹ Toyota cũng đang thận trọng hơn với lĩnh vực xe điện. Hãng này mới đây đã trì hoãn việc sản xuất mẫu SUV điện 3 hàng ghế mới tại nhà máy ở Kentucky từ năm 2025 sang năm 2026. Ngoài ra, Toyota còn giảm mục tiêu sản lượng xe điện tới năm 2026 từ 1,5 triệu xuống còn 1 triệu chiếc. Dẫu vậy, con số này đã tăng gần 10 lần so với mức dự báo của năm 2023. Lê Tuấn