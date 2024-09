Xe điện đầu bảng của Kia bị triệu hồi do lỗi phần mềm

Kia đang triệu hồi hơn 12.000 chiếc SUV điện EV9 do xe có thể không dừng lại khi người dùng sử dụng hệ thống hỗ trợ đỗ xe từ xa. Theo Electrek, Kia đã phát lệnh triệu hồi 12.400 chiếc EV9 do hệ thống hỗ trợ đỗ xe từ xa (RSPA) có thể hoạt động sai cách. Đây là công nghệ sử dụng các cảm biến để điều khiển xe ra vào chỗ đỗ mà không cần ngồi trên ghế lái. Tuy nhiên theo báo cáo triệu hồi của Cục An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA), hệ thống RSPA tiềm ẩn một lỗi liên quan đến phần mềm Phanh Điện tử Tích hợp (IEB). Cụ thể, lỗi này có thể sẽ khiến hệ thống không tạo đủ lực phanh trong các lần dừng hoặc khi xe di chuyển dưới tốc độ 3,2 km/h. Điều này khiến xe không phanh dứt khoát khi cần thiết có thể dẫn tới va chạm với người đi bộ hoặc các xe bên cạnh. NHTSA nhận định rằng phanh điện tử tích hợp trên Kia EV9 đã không thực hiện đúng chức năng trong một số điều kiện nhất định và cần phải được khắc phục nhanh chóng. Theo đó, các đại lý của Kia sẽ cập nhật phần mềm IEB miễn phí cho khách hàng bị ảnh hưởng. Kia phát hiện vấn đề này vào đầu tháng 9 sau khi nhận báo cáo về một chiếc EV9 ở Hàn Quốc sử dụng tính năng RSPA đã va chạm với một chiếc xe đang đỗ. Hãng sau đó đã tiến hành điều tra sâu về sự cố trước khi ban hành lệnh triệu hồi vào ngày 17/9. 12.400 chiếc EV9 nằm trong danh sách triệu hồi đều thuộc phiên bản GT-Line hoặc Land sản xuất năm 2024. Tuy nhiên những chiếc EV9 được sản xuất sau ngày 28/5/2024 được báo cáo không tiềm ẩn nguy cơ gặp sự cố trên. Kia EV9 là mẫu xe điện đầu bảng của thương hiệu Hàn Quốc với 3 hàng ghế cùng loạt trang bị công nghệ hiện đại nhất. Với mức giá khởi điểm khá tốt tại Mỹ chỉ từ 56.395 USD (1,38 tỷ đồng), mẫu SUV này đã bán được tới 13.874 chiếc trong 8 tháng đầu năm 2024. Cùng với đàn em EV6, EV9 là hai mẫu xe chủ lực góp phần giúp Kia đạt doanh số kỷ lục tại Mỹ trong tháng 8 vừa qua. Cụ thể, hãng đã bán được tổng cộng 75.200 xe, trong đó doanh số xe điện tăng tới 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Lê Tuấn