Xe cứu hỏa chỉ có 2 phút 'vàng' để cứu máy bay cháy trên đường băng

Ngày 23/1, đoàn công tác của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại sân bay Tân Sơn Nhất, do Trung tá Lê Tấn Châu - Phó trưởng Phòng PC07 làm trưởng đoàn.

Tại sân bay, ông Nguyễn Công Hoàn, Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, báo cáo, tại cảng có một sở chỉ huy khẩn nguy cứu nạn (cơ quan thường trực) với 10 cán bộ, nhân viên.