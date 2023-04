Xe của Hyundai và Kia dễ bị trộm

Số vụ mất cắp liên quan đến xe của Kia và Hyundai đã tăng mạnh trong thời gian qua. Ảnh: iStock.



Vừa qua, Người đứng đầu cơ quan tư pháp 17 tiểu bang (bao gồm California và New York) tại Mỹ đã yêu cầu Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) ban hành lệnh triệu hồi hàng loạt mẫu xe thuộc 2 hãng Hyundai và Kia do thiếu các tính năng chống trộm.