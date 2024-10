Xe container lật ngang giữa ngã 6 Cộng Hòa, giao thông trung tâm TPHCM rối loạn

Xe container kéo rơ-moóc hàng chạy qua vòng xoay ngã 6 Cộng Hòa, TPHCM đã bị lật ngang. Tai nạn khiến giao thông khu trung tâm rối loạn. Đến 7h sáng nay (18/10), lực lượng chức năng quận 5 (TPHCM) vẫn đang phối hợp với các bên liên quan tổ chức điều tiết giao thông, xử lý hiện trường vụ tai nạn lật xe container ngay giữa ngã 6 Cộng Hòa. Hiện trường vụ tai nạn lật xe container ở ngã 6 Cộng Hòa. Ảnh: T.K. Khoảng 5h30 cùng ngày, xe container kéo theo rơ-moóc hàng loại 40 feet lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng đại lộ Võ Văn Kiệt đi Lý Thái Tổ. Khi đến ngã 6 Cộng Hòa, tài xế cho phương tiện chạy theo vòng xoay để di chuyển qua đường Lý Thái Tổ thì xảy ra tai nạn lật xe, chắn ngang đường. Vụ tai nạn may mắn không gây thương tích về người nhưng gây cản trở giao thông nghiêm trọng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT, Công an đến phong tỏa hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông. Hiện trường xe container và thùng hàng lật ngang gây cản trở. Ảnh: T.K Giao thông qua khu vực ngã 6 Cộng Hòa rối loạn. Ảnh: TTGT TPHCM. Do vụ tai nạn xảy ra ở ngã 6 Cộng Hòa, ngay giữa trung tâm với nhiều tuyến đường huyết mạch giao cắt như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Lý Thái Tổ, Hùng Vương, Trần Phú, Phạm Viết Chánh đã khiến giao thông rối loạn.