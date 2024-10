Xe container chạy lùi, cán tử vong người đi xe đạp điện ở Bình Dương

Người đàn ông chạy xe đạp điện trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (Bình Dương) đã tông vào đuôi một xe container đúng lúc phương tiện này đang lùi, hậu quả khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sáng 27/10, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra vụ xe container chạy lùi cán tử vong một người đàn ông đi xe đạp điện. Khoảng 22h40 ngày 26/10, xe container biển số 50H-243.75 do tài xế Trần Huệ M. (34 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cầm lái đang dừng trước cây xăng 68, đường Mỹ Phước Tân Vạn (khu phố 1B, phường An Phú, TP Thuận An). Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn). Tài xế M. cho xe chạy lùi lại, được vài mét thì nghe người đi đường hô hoán nên anh này xuống xe kiểm tra. Lúc này, tài xế phát hiện một người đàn ông tử vong dưới bánh sau xe container, cùng với chiếc xe đạp điện bị cán nát vụn. Tài xế M. nhanh chóng tới Công an phường An Phú trình báo. Nhận thông tin, Công an TP Thuận An và Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Camera nhà dân quay lại được lúc 22h38 nạn nhân lái chiếc xe đạp điện chạy hướng An Phú đi Thủ Dầu Một. Tới địa điểm nói trên, phương tiện tông vào đuôi xe container rồi ngã xuống đường, đúng lúc xe đang lùi nên cán qua người làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Tới 3h sáng 27/10, xe cẩu được điều đến để nâng bánh xe container mới có thể đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.