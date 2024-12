Xe container cháy dữ dội trên cao tốc TPHCM - Long Thành, ô tô ùn tắc 5km

Xe container chạy trên cao tốc TPHCM - Long Thành bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khiến giao thông qua khu vực theo hướng đi Đồng Nai bị ùn tắc khoảng 5km. XEM VIDEO: Khoảng 7h hôm nay (24/12), xe container nói trên lưu thông trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TPHCM đi Đồng Nai. Khi đến Km13+100 thuộc xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai thì phần đầu xe này bất ngờ phát hỏa. Phát hiện cháy, tài xế điều khiển xe vào làn dừng khẩn cấp và tìm cách khống chế ngọn lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bùng lên dữ dội và nhanh chóng bao trùm xe, khói bốc cao nghi ngút. Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Người dân cung cấp Nhận được tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Phòng 6 Cục CSGT phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở Đồng Nai tiếp cận hiện trường, khống chế đám cháy. Do ảnh hưởng của vụ việc, giao thông trên tuyến cao tốc theo hướng TPHCM đi Đồng Nai xảy ra ùn ứ kéo dài đến 5km. Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.