Xe công nghệ đâm sập tường nhà dân ở TPHCM

Sau khi tông sập tường bê tông, ô tô 5 chỗ lọt thỏm giữa căn nhà dân ở ngoại ô TPHCM khiến nhiều người hoảng loạn. Ngày 2/11, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn (TPHCM) vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ ô tô công nghệ lao vào nhà dân ở thị trấn Hóc Môn. Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NT. Khoảng 5h30 sáng cùng ngày, ô tô công nghệ 5 chỗ do nam tài xế cầm lái lưu thông trong một hẻm đường song hành quốc lộ 22, thuộc khu phố 4, thị trấn Hóc Môn (đoạn gần tiểu học Nguyễn An Ninh). Trong quá trình di chuyển, ô tô bất ngờ mất lái tông sập tường nhà dân. Tiếp đó, đầu ô tô xuyên thủng, lọt thỏm giữa căn nhà mới chịu dừng lại. Tại hiện trường ô tô hư hỏng nặng, bê tông vỡ vụn cùng nhiều vật dụng bên trong căn nhà bị hư hại, nằm ngổn ngang. May mắn, không có thương vong sau sự cố. Nhiều người sinh sống bên trong căn nhà một phen hoảng loạn, tháo chạy ra ngoài.

Lực lượng chức năng huyện Hóc Môn sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Nam tài xế được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai, kiểm tra ma túy, nồng độ cồn phục vụ điều tra.