Xế cổ Nissan GT-R R34 được phục chế thành siêu xe

Không chỉ đại tu ngoại hình, hãng độ Built By Legends cho biết dự án tân trang chiếc Nissan R34 Skyline GT-R mới của họ sẽ bao gồm cả việc nâng cấp động cơ. Dự án được thực hiện bởi hãng độ xe Nhật Bản có tên Built By Legends (BBL) và đây cũng là chiếc Nissan GT-R R34 thứ hai được họ phục chế trong năm nay. Nhưng khác với chiếc đầu tiên ra mắt hồi tháng 6 sở hữu sơn trắng, chiếc mới nhất được phủ lớp ngoại thất biểu tượng: xanh Bayside Blue. Quá trình thực hiện bắt đầu bằng việc quét 3D toàn bộ chiếc R34 cơ sở để thu thập dữ liệu, sau đó tháo rời hết các bộ phận của xe. Tiếp theo, khung gầm xe sẽ được phục hồi và gia cố bởi Garage Yoshida - một xưởng chuyên độ xe GT-R. Một hệ thống thanh giằng mới sẽ được lắp đặt trước khi khung gầm được hoàn thiện bằng phương pháp phun ướt và thêm mối hàn gia cố. Mặc dù R34 là một biểu tượng về hiệu suất, nhưng mẫu xe này cũng đã 25 năm tuổi nên nhiều chi tiết đã lỗi thời. Do đó, hãng độ đã trang bị cho chiếc Skyline GT-R tất cả các ống lót và ổ trục mới cùng hệ thống treo thể thao. BBL cũng lắp đặt kẹp phanh sáu piston của AP Racing ở phía trước, siết chặt trên đĩa phanh 356 mm, trong khi ở phía sau là bộ kẹp phanh bốn piston mới. Một bộ mâm Rays 18 inch hàng thửa cũng được bổ sung, đi kèm với lốp Bridgestone Potenza 71RS cỡ 265/35R18. Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất ở dự án phục chế chiếc Nissan GT-R R34 này nằm ở dưới nắp ca-pô. BBL cho biết động cơ RB26 nguyên bản đã được thay thế bằng động cơ MB7 nâng cấp của MINE với dung tích 2.8L. Cỗ máy này cung cấp công suất lên tới 650 mã lực. Con số tăng đáng kể so với mức 250 mã lực của nguyên bản, giúp chiếc R34 sở hữu sức mạnh tương đương với những mẫu siêu xe hiện đại. Động cơ được kết hợp với hộp số sàn Getrag 6 cấp chịu tải cao. Ngoài ra, một bộ hút gió bằng sợi carbon, bộ ECU được tối ưu và nắp động cơ mới cũng đã được lắp đặt. Nội thất của xe cũng được tân trang với tông màu đen và xanh navy Ultrasuede tạo sự đồng bộ với ngoại thất. Vô lăng mới được bọc da hỗn hợp Alcantara và Nappa trong khi các bàn đạp được phủ nhôm tạo nét hiện đại. Theo BBL, mỗi dự án phục chế và nâng cấp Nissan GT-R R34 sẽ cần tới một năm để hoàn thành cùng khoản chi phí khởi điểm là 450.000 USD (khoảng 11,4 tỷ đồng). Con số này chỉ là tiền công và phí vật liệu, chưa bao gồm giá xe hay phôi độ. Lê Tuấn