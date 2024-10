Xe cỡ nhỏ lắp thêm cốp để đổ trên nóc có an toàn không?

Chiếc xe của tôi quá nhỏ và gần như không để được đồ đạc gì phía sau. Tôi muốn lắp thêm cốp khoá ở trên nóc xe, nhưng liệu có an toàn khi di chuyển? Tôi đang sở hữu một chiếc xe cỡ nhỏ, sử dụng khá tiện lợi khi đi trong thành phố. Nhưng với những lúc đi xa cần ngồi đủ 4 người, chiếc xe nhỏ lại khá bất tiện khi không thể chở thêm được đồ đạc gì đáng kể. Do vậy, tôi muốn lắp thêm một chiếc cốp để đồ trên nóc xe để thêm không gian để hành lý. Những chiếc xe cỡ nhỏ lắp thêm cốp đựng đồ trên nóc liệu có an toàn? Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp Tuy vậy, tôi vẫn lăn tăn không biết với một chiếc ô tô cỡ nhỏ có khối lượng nhẹ, lại lắp thêm cốp cùng đồ đạc nặng ở trên nóc có khiến trọng tâm của xe thay đổi, dẫn đến mất an toàn khi đi đường dài hay không? Ngoài ra, việc lắp cốp như vậy liệu có bị CSGT "tuýt còi"? Rất mong nhận được ý kiến tư vấn của những chuyên gia và người có kinh nghiệm. Xin cảm ơn! Độc giả Thùy Linh (Đống Đa, Hà Nội) Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Ban Ô tô xe máy - Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!