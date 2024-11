Xe chở 30 tấn gạch làm sập cầu ở An Giang

Chiếc xe tải chở 30 tấn gạch từ Bình Dương đến Kiên Giang, khi đi qua cầu T6 (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã làm sập nhịp giữa của cầu. Trưa 13/11, ông Mai Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phước (tỉnh An Giang) - thông tin với phóng viên Dân trí về vụ sập cầu xảy ra trên địa bàn huyện này khiến một chiếc xe tải rơi xuống sông, tài xế may mắn thoát nạn. Hiện trường vụ việc (Ảnh: Người dân cung cấp) Theo đó, chiếc ô tô tải BKS 68C1-12.10 do tài xế tên Đoàn Đức Vinh (ngụ TP Cần Thơ) điều khiển chở gạch từ Bình Dương di chuyển đến Cửa khẩu Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) để giao hàng. Khi đến địa phận xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, xe qua cầu T6, làm cầu bị sập toàn bộ nhịp giữa. Phần đuôi xe tải nằm dưới kênh T6; phần đầu xe gác lên một nhịp cầu. Tài xế may mắn thoát khỏi cabin sau đó. Ông Tuấn cho hay, chiếc xe tải làm sập cầu T6 chở hơn 30 tấn gạch, trong khi tải trọng cho phép của cầu chỉ 5 tấn. "Chiều nay địa phương sẽ họp khẩn trương bàn phương án xử lý tiếp theo, phương án xây cầu tạm sẽ được thông tin sau", Chủ tịch xã Vĩnh Phước nói. Do cầu T6 nằm trên truyến đường trọng điểm xã Vĩnh Phước, nối xã này với thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, nên hiện tại việc giao thương qua đây đang bị đình trệ.