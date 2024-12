Xe bọc thép Chevrolet Suburban của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có gì đặc biệt?

Chiếc Chevrolet Suburban bọc thép của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nếu nhập khẩu tư nhân sẽ có giá bán lên tới hơn 10 tỷ đồng. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là đơn vị chuyên trách bảo đảm an ninh, an toàn cho các lãnh đạo cấp cao, nguyên thủ quốc gia, và các sự kiện quan trọng. Do đó, lực lượng Cảnh vệ được trang bị nhiều loại xe ô tô khác nhau, đáp ứng các yêu cầu về an toàn, vận chuyển và tác chiến linh hoạt. Một trong số đó là mẫu SUV 7 chỗ Chevrolet Suburban. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, mẫu xe này mới được đưa vào biên chế của Bộ cách đây không lâu, với số lượng không dưới 2 chiếc và thường xuyên xuất hiện trong các buổi hộ tống các lãnh đạo cấp cao, nguyên thủ quốc gia, đặc biệt là các chuyến thăm tới Việt Nam. Chiếc Chevrolet Suburban của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thuộc phiên bản Hight Country - phiên bản cao cấp nhất, tập trung vào hiệu suất và sự sang trọng. Ngoài da cao cấp bọc bên trong nội thất, Suburban bản này còn có ốp trang trí bằng gỗ ở nhiều vị trí. Mặt ca-lăng ngoài mạ crôm còn được làm bằng đồng để tạo điểm nhấn. Dù không được công bố chi tiết nhưng có thể chiếc “xe đặc vụ” của Cảnh vệ Việt Nam nâng cấp gói bảo vệ tối thiểu là B4, có khả năng chống lại các loại đạn từ súng ngắn. Bên cạnh đó, kính xe thuộc loại nhiều lớp dày, giúp chống va đập mạnh hoặc đạn bắn. Xe sử dụng bộ mâm đa chấu kích thước 22 inch, thiết kế khá thể thao. Là phiên bản bọc thép, dàn mâm của chiếc Suburban đều kết hợp với bộ lốp runflat - loại lốp đặc biệt giúp xe có thể chạy tiếp ở tốc độ cao ngay cả khi bị thủng hoặc hỏng. Nội thất xe đặc biệt không kém, khi tích hợp hệ thống điện thoại vệ tinh, tác chiến điện tử. Khác với hai mẫu SUV đối thủ là Cadillac Escalade và GMC Yukon, xe có hàng ghế đầu tiên với 3 chỗ ngồi, trong đó chỗ ngồi ở giữa có thể đóng/mở tựa lưng để trở thành một tựa tỳ tay cho lái xe. Chevrolet Suburban được trang bị động cơ V8 5.3L tiêu chuẩn, sản sinh công suất 355 mã lực. Ngoài ra, hãng xe Mỹ còn có tùy chọn động cơ V8 6.2L (420 mã lực) và động cơ diesel Duramax tăng áp 3.0L mạnh 277 mã lực. Tất cả đều đi kèm với hộp số tự động 10 cấp. Do thuộc phiên bản cao cấp nhất, chiếc xe của lực lượng cảnh vệ dùng động cơ V8 dung tích 6.2 lít. Tính đến nay, đã có không dưới 3 chiếc Chevrolet Suburban được đưa về Việt Nam, bao gồm hai chiếc của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và chiếc còn lại thuộc sở hữu của đại gia Sài Gòn. Ước tính, giá bán một chiếc Suburban bản cao cấp nhất khi nhập khẩu về nước ta có giá lên tới trên 10 tỷ đồng. Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!