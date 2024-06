Xe bọc thép Aurus Senat chở Tổng thống Putin: Biểu tượng tự hào của ô tô Nga

Nếu chẳng may có va chạm xảy ra, ghế hành khách trên chiếc Aurus Senat có thể tự động dịch chuyển tới vị trí an toàn hơn, thắt tất cả dây an toàn và đóng toàn bộ cửa sổ. Trong trường hợp khẩn cấp, người bên trong xe có thể thoát ra ngoài từ phần cốp sau.

Tương tự “The Beast” của Tổng thống Mỹ, lốp xe trên chiếc Aurus Senat bọc thép vẫn có thể chạy tiếp ngay cả khi đã trúng đạn.

Ngoài ra, xe còn có khả năng đảm bảo an toàn cho người bên trong khi bị ngập hoàn toàn dưới nước với công nghệ áo dụng từ tàu ngầm.

Nội thất bên trong xe siêu sang bọc thép của Tổng thống Nga. Ảnh: Carscoops

Không chỉ được tin dùng bởi quan chức cấp cao Nga, Aurus Senat cũng được một số nước sử dụng phục vụ việc di chuyển của các lãnh đạo. Tháng 2/2024, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã nhận món quà quý là chiếc Aurus Senat từ Tổng thống Vladimir Putin. Lần gần đây nhất, ông Kim xuất hiện trên truyền thông Triều Tiên trong buổi lễ khánh trường Trường đào tạo chính trị tại thủ đô Bình Nhưỡng, và chiếc Aurus Senat đưa đón Chủ tịch Triều Tiên đã tạo sự chú ý lớn từ giới quan sát.