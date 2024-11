Xe bốc khói, cắm đầu, kẹt cứng trong bùn lầy ở giải đua ô tô địa hình VOC 2024

Xe bốc khói nghi ngút, lao đầu dựng đứng giữa đường đua, kẹt cứng trong bùn... là những tình huống nghẹt thở tại giải đua ô tô địa hình lớn nhất Việt Nam đang diễn ra tại Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội). 140 tay đua ô tô địa hình đến từ 70 đội thi có mặt tại Đồng Mô (Hà Nội) trong ba ngày 1, 2 và 3/11 để tham gia Giải đua ô tô địa hình Việt Nam lần thứ 17. Năm nay, các bài thi về đầm lầy, chướng ngại vật đều được BTC đổi mới, tăng độ kịch tính trong thi đấu, tạo ra sự hứng khởi cho cả các tay đua và khán giả đến xem. Đường đua số 14 dành cho hạng xe SUV nâng cao và bán tải nâng cao là một trong những bài thi hấp dẫn khán giả khi đường đua được thiết kế trên địa hình sình lầy, nhiều ổ voi lớn. Hai chiếc máy xúc được BTC đặt trong map để làm điểm tựa cho các xe vượt qua thử thách. Một trong những phần thi đầu tiên là chiếc xe 315 của lái chính Lê Thanh Sơn và lái phụ Phạm Quang Anh. Tài xế nhanh chóng vượt qua khúc 2 khúc cua đầu tiên nhưng đã bị kẹt lại trước một hố bùn lớn. Chã của đội bì bõm mang theo cáp tời để gắn vào chiếc máy xúc gần đó làm điểm tựa. Trong lúc di chuyển, anh thụt chân và bị lún quá bụng. Sau một hồi vật lộn anh mới thoát được lên. Chiến thuật của đội là khéo léo để xe không kẹt cứng trong bùn. Trước mỗi đoạn sình nặng, các lái phụ nhanh chóng lội bùn mang theo dây cáp tời để móc nối đồng thời nhảy ra khỏi xe để điều khiến hướng đi cho lái chính. Bánh xe ngập sâu trong bùn, không có điểm tựa dễ gây chệch hướng làm cán đổ cọc, dây phân cách, dễ bị trừ điểm. Dù thử thách cam go, các tay lái vẫn tươi tỉnh nở nụ cười bởi được thỏa mãn đam mê chinh phục của mình. Chiếc SUV nâng cao của đội 314 được điều khiển bởi lái chính Trần Tấn Tư sau khi tăng tốc qua khúc cua đầu tiên liền bốc khói nghi ngút. BTC nhanh chóng điều bình cứu hỏa vào "trận địa" để hỗ trợ. Rất may, chiếc xe vẫn có thể lì lợm chạy tiếp. Chỉ ít phút sau đó, đội 314 về đích trong sự hò reo của khán giả. VĐV Trần Tấn Tư (lái chính) chia sẻ: "Lúc xe bốc khói anh em tôi khá hoảng, chỉ sợ cháy động cơ thì chắc chắn DNF rồi vì khi ấy mới vừa xong khúc cua đầu tiên. Rất may chiếc xe tiếp tục hoạt động. Có thể khi đi qua bãi lầy bị nước vào động cơ nên tôi sẽ kiểm tra lại kỹ càng để tiếp tục thi đấu". Một tình huống đáng tiếc của chiếc xe 309 với lái chính Từ Thiết Giáp và lái phụ Nguyễn Việt Anh khi chỉ cách vạch đích một điểm lầy và con dốc đứng thì gặp sự cố. Sau khi chật vật qua, chiếc xe "dở chứng", chết máy. Chã Nguyễn Việt Anh nhanh chóng xuống xe, chuyển sang leo dốc hoàn toàn bằng dây tời. Thời tiết nóng nực khiến tay lái phụ Việt Anh thở không ra hơi sau khi hết lội bùn lại kéo cáp, gỡ dây tời. Dù đã thử mọi phương án nhưng chiếc xe vẫn không thể về đích và phải nhận DNF (dit not finish). Bài thi số 6 là sự đổi mới hoàn toàn của năm 2024 khi chặng đua chỉ dài khoảng 200m. Độ khó của nó khiến các tay đua phải ngán ngẩm. Chướng ngại vật là các thùng phi lớn khiến hàng loạt xe cắm thẳng đầu xuống đất, còn khán giả nhiều phen thảng thốt. Địa hình đa dạng, hiểm trở đã thử thách khả năng lái xe, óc phán đoán và kỹ năng phối hợp của từng đội đua. Những khúc cua gắt, con dốc cao và những đoạn đường đầy sỏi đá đã đẩy các tay đua đến giới hạn bản lĩnh, buộc họ phải chiến đấu hết mình để vượt qua từng thử thách và khẳng định vị thế. Xe 206 hạng bán tải nâng cao cũng rồ ga, nhả khói nghi ngút khi đi trên địa hình là 2 thanh gỗ tại chặng đua số 9. Lái chính Đỗ Hoàng Trung tiết lộ chiến lược của đội là thay vì đi trên cả 2 thanh gỗ tròn dễ gây trật bánh thì anh chọn tăng tốc thật nhanh và chỉ cần một bên bánh lái đi chính xác. Trong lúc vượt qua hố sâu này, cả lái chính và lái phụ đều đang ngồi trên xe, không cần người điều hướng. Nhờ chiến thuật khác lạ, đội chơi hoàn thành bài thi một cách mãn nhãn. Tay đua Hoàng Trung Thành (đội Vitclub - Phiêu diêu) phải lùi thứ tự thi đấu vì lỗi thẻ. Anh cho biết, tại chặng đua số 13 địa hình đầm lầy, anh bị sụt hố đã làm mất thẻ. Chiếc thẻ từ này được hỗ trợ làm lại để tiếp tục các bài thi sau nhưng hệ thống chưa nhận. Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam năm nay gồm có 4 phân hạng thi đấu: Cơ bản, Bán tải Nâng cao, SUV Nâng cao và Chuyên nghiệp (tên gọi trước đây là Mở rộng). Sự kiện thu hút 70 đội đua đăng ký với hơn 140 vận động viên tham gia. Trong đó, có 26 tay đua từng lên ngôi vô địch trong các mùa giải trước ở cả 4 hạng đấu. Các tay đua offroad hàng đầu cùng tranh tài trên đấu trường Đồng Mô rộng tới khoảng 200ha bao gồm đủ mọi địa hình đa dạng như đồi đất, hồ nước, đường xuyên rừng, đầm lầy, khe suối cạn,… Sự kiện diễn ra trong ba ngày từ 1 - 3/11/2024 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).