Xe 7 chỗ và xe 5 chỗ chênh lệch lớn cỡ nào?

Xe 5 chỗ và xe 7 chỗ có sự chênh lệch lớn về không gian, về số lượng ghế ngồi và về kinh phí khi mua cũng như là nhiên liệu trong quá trình vận hành. Do vậy, trước khi mua xe, người có nhu cầu cần nghiên cứu, so sánh sự khác biệt giữa xe 7 chỗ và xe 5 chỗ để lựa chọn mẫu xe phù hợp với mình và gia đình. Về không gian Kích thước ô tô 5 chỗ ngồi: Xe 5 chỗ có không gian hẹp hơn, giá phù hợp hơn. (Ảnh minh hoạ). Xe hạng A: từ 3900 x 1650 x 1550 tới 4100 x 1670 x 1550 (mm) Xe hạng B: từ 4100 x 1650 x 1550 tới 4300 x 1700 x 1660 (mm) Xe hạng C: từ 4300 x 1750 x 1550 tới 4550 x 1700 x 1650 (mm) Xe hạng D: từ 4600 x 1700 x 1650 tới 5000 x 1700 x 1900 (mm) Kích thước xe ô tô 7 chỗ ngồi: Xe hạng A: từ 4600 x 1700 x 1750 đến 4700 x 1750 x 11750 (mm) Xe hạng B: từ 4700 x 1760 x 1750 đến 4850 x 1750 x 1850 (mm) Xe hạng C: từ 4850 x 1800 x 1550 đến 4900 x 1800 x 1850 (mm) Xe hạng D: từ 4900 x 1850 x 1850 tới 4950 x 1900 x 1900 (mm) Như vậy, xe 7 chỗ có không gian rộng rãi, chở được lượng người nhiều, nhưng khi đi trong thành phố và kiếm chỗ để xe thì tài xế sẽ vất vả hơn. Ngoài ra, việc tiêu hao nhiên liệu của xe 7 chỗ cũng nhiều hơn xe 5 chỗ. Về độ an toàn Theo nghiên cứu, xác suất xảy ra tai nạn giao thông ở một chiếc ô tô 7 chỗ cao hơn các mẫu xe nhỏ khác. Nếu va chạm từ phía sau, hàng ghế cuối cùng của chiếc xe 7 chỗ sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nên mua xe 5 chỗ hay 7 chỗ? Khi cân nhắc để đưa ra quyết định mua xe 5 chỗ hay 7 chỗ cho gia đình, bạn cần xem xét nhu cầu, hoàn cảnh. Nên trả lời đầy đủ 3 câu hỏi dưới đây để đưa ra quyết định nhanh chóng và chuẩn xác. - Số lượng thành viên trong gia đình? - Loại hình sử dụng: bạn sử dụng để đi lại hàng ngày hay đi du lịch? - Tài chính để bạn mua một chiếc xe ô tô là bao nhiêu? Nếu bạn có một gia đình nhỏ, chỉ từ 2 đến 4 người và thường xuyên di chuyển trong phố hãy cân nhắc đến xe 5 chỗ. Vì nó gọn nhẹ, dễ di chuyển trong phố và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như số lượng người trong gia đình. Xe 7 chỗ có không gian rộng, ghế ngồi lớn và thoáng. (Ảnh minh họa). Nếu gia đình bạn đông người hơn, từ 5 đến 6 người, hoặc có con nhỏ; hay về quê hoặc đi du lịch cuối tuần thì xe 7 chỗ chính là lựa chọn phù hợp nhất. Những chiếc xe 7 chỗ sẽ phù hợp cho những chuyến du lịch gia đình, có nhiều đồ. Hàng ghế sau trên xe 7 chỗ có thể gập thẳng thoải mái để bạn để đồ. Hoặc con nhỏ có thể nằm nghỉ nếu đi đường dài. Về tài chính, trong cùng phân khúc về mặt tiện nghi, xe 5 chỗ chắc chắn có giá bán thấp hơn so với xe 7 chỗ. Do đó, nếu bạn hạn chế về mặt ngân sách và gia đình không đông người nên thì xem xét mua xe 5 chỗ để giảm nhẹ tài chính, đồng thời cũng phù hợp với điều kiện đường xá, có chỗ đậu xe phù hợp. PHƯƠNG NAM(Tổng hợp)