Xây dựng một hệ sinh thái tài sản mã hóa minh bạch, an toàn và bền vững tại Việt Nam

Cũng theo Thượng tá Hùng, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình xây dựng khung pháp lý cho tài sản mã hóa trong năm 2025, chúng ta đang đứng trước một thời điểm mang tính bước ngoặt. Đây là cơ hội để tận dụng tiềm năng kinh tế của blockchain và tiền mã hóa nhưng đồng thời cũng là thách thức để ngăn chặn các nguy cơ an ninh, đặc biệt là tài trợ khủng bố.

"Với tư cách là một cán bộ công an chuyên ngành phòng, chống tội phạm khủng bố, tôi xin khẳng định rằng lực lượng công an luôn sẵn sàng đồng hành cùng các cơ quan chức năng, Hiệp hội Blockchain Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp để bảo đảm các sàn giao dịch tài sản mã hóa hoạt động an toàn, minh bạch, không bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi không chỉ đóng vai trò xử lý các hành vi vi phạm mà còn mong muốn trở thành một đối tác tin cậy, hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật"- Thượng tá Dương Đức Hùng, Phó trưởng phòng Chống khủng bố, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an nói.

Thực tế cho thấy, một hệ sinh thái tài sản mã hóa an toàn không chỉ đòi hỏi các sàn áp dụng quy trình KYC (Know Your Customer - thấu hiểu khách hàng của bạn), nghiêm ngặt và tích hợp công nghệ giám sát tiên tiến mà còn cần sự chung tay của tất cả các bên để bảo vệ an ninh quốc gia. Bởi thế, Hiệp hội Blockchain Việt Nam, với vai trò tiên phong trong lĩnh vực công nghệ blockchain, chính là cầu nối quan trọng để kết nối các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng trong nỗ lực chung này.