Xây dựng Hòa Bình của ông Lê Viết Hải bị hủy niêm yết: 'Xoay sở' phút chót

Khoản lỗ ròng hơn 1.111 tỷ đồng trong năm 2023 (tăng 333 tỷ đồng so với báo cáo tự lập) khiến lỗ lũy kế của Xây dựng Hòa Bình tăng vọt và dẫn tới nguy cơ hủy niêm yết nói trên.

Gần đây, cổ phiếu HBC có xu hướng giảm, 6/10 phiên gần nhất giảm giá. Tới cuối phiên 26/7, mã HBC có thị giá 7.250 đồng/cp, thấp hơn rất nhiều so với mức 28.000 đồng/cp hồi cuối năm 2021. Cuộc chiến trong nội bộ cùng với kết quả kinh doanh ảm đạm của công ty nói riêng lẫn ngành xây dựng nói chung khi thị trường bất động sản trầm lắng được cho là nguyên nhân khiến cổ phiếu HBC giảm giá.

Chiều muộn 26/7, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) có văn bản gửi CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) do ông Lê Viết Hải làm chủ tịch, thông báo HBC rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc và Sở sẽ thực hiện hủy niêm yết đối với cổ phiếu HBC theo quy định.

Tính đến thời điểm phát hành báo cáo, công việc này vẫn chưa hoàn thành, do đó đơn vị kiểm toán chưa thể xác định được có cần phải điều chỉnh các chỉ tiêu trên BCTC theo các khoản tạm ứng hay không.

Đơn vị kiểm toán cũng chưa thể thu thập được đầy đủ các thư xác nhận về những số dư nợ phải thu, nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 và 31/12/2022. Phải thu ngắn hạn vào cuối năm 2023 là 2.897 tỷ đồng và cuối năm 2022 là 2.706 tỷ đồng.

Do đặc thù hoạt động kinh doanh, HBC đang ghi nhận doanh thu hoạt động xây lắp căn cứ theo khối lượng do giám sát của chủ đầu tư xác nhận và đơn giá hợp đồng vì HBC cho rằng doanh thu này được ước tính một cách đáng tin cậy. Tuy nhiên, các hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện do khách hàng xác nhận. Theo đó, doanh thu được ghi nhận phải có xác nhận của chủ đầu tư trên chứng chỉ thanh toán và thể hiện trên các hóa đơn tài chính. Dù vậy, tính đến thời điểm phát hành báo cáo, đơn vị kiểm toán vẫn chưa có đủ thông tin để xác định ảnh hưởng của vấn đề này đến BCTC.

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HBC. Ảnh: HBC

Bên cạnh ý kiến ngoại trừ, đơn vị kiểm toán còn đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh đối với BCTC 2023 của HBC.

Cụ thể, tại ngày 31/12/2023, HBC có khoản lỗ lũy kế hơn 3.240 tỷ đồng và một số khoản nợ quá hạn thanh toán. Đơn vị kiểm toán cho rằng đây là những dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của HBC. Tuy nhiên, BCTC hợp nhất vẫn được ban tổng giám đốc lập dựa trên cơ sở hoạt động liên tục.