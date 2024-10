Xác siêu xe Ferrari, Porsche được rao bán giá cao bất ngờ

Xác siêu xe Ferrari bị hư hỏng nặng, thậm chí chỉ còn phần đuôi xe nhưng có giá bán lên tới gần 2 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ. Rudi Klein - một họa sĩ truyện tranh, họa sĩ minh họa nổi tiếng ở Vienna (Cộng hòa Áo) đang sở hữu một bộ sưu tập xe cổ có giá trị không hề rẻ. Tuy nhiên, một vài xe trong số đó chưa được phục chế và bị bỏ lại trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, một đơn vị tổ chức đấu giá xe có tiếng đã tổ chức buổi đấu giá những chiếc xe này. Thực tế, hầu hết những chiếc xe cổ chỉ còn sót lại phần thân, thuộc hai thương hiệu xe nổi tiếng: Porsche và Ferrari. Rẻ nhất trong danh sách xe đấu giá là chiếc Porsche 911 đời 1965 với giá khởi điểm từ 3.000-6.000 USD (khoảng 75-148 triệu VNĐ). Với số tiền đó, người mua sẽ nhận được xác xe 911 bị hư hỏng nặng, mất gần hết kính, chắn bùn trước, cả hai đèn chiếu, hai đồng hồ đo, hầu hết hệ thống điện bên trong nội thất và vô-lăng. Tiếp theo là chiếc Porsche 356 B 1600 Cabriolet 1961. Nhà đấu giá dự kiến ​​chiếc xe sẽ được bán với giá từ 5.000-10.000 USD (quy đổi từ 123-247 triệu VNĐ). So với chiếc 911 bên trên, chiếc xe này thảm hại hơn khi thân vỏ xe đã biến dạng rất nhiều. Ngoài ra, xe cũng bị mất một bên cửa. Ngay cả Trung tâm Porsche Classic cũng khó có thể phục dựng lại chiếc xe thể thao này. Ferrari có giá khởi điểm cao hơn, khi đơn vị đấu giá dự kiến chiếc Ferrari 365 GT 2+2 đời 1969 do Pininfarina thiết kế sẽ ở mức 25.000-35.000 USD (khoảng 619-866 triệu VNĐ). Chiếc xe này còn giữ được phần khung nguyên bản nhưng đã mất nhiều bộ phận trên thân xe. Nếu muốn lắp động cơ của siêu xe này, người mua có thể phải bỏ ra ít nhất 10.000 USD (khoảng 247 triệu VNĐ). Gây nhiều bất ngờ nhất buổi đấu giá này là chiếc Ferrari 275 GTS 1966. Nhiều người thậm chí không nhận ra phần thân còn sót lại thuộc bộ phận của siêu xe nào, bởi chiếc xe đã mất toàn bộ khoang hành khách, bánh xe, khung gầm, hệ truyền động và chỉ sót lại phần đuôi. Đơn vị đấu giá thậm chí kỳ vọng sẽ bán được với giá 30.000-40.000 USD (tương đương 743-990 triệu VNĐ). Cuối cùng đắt giá nhất là một cặp Ferrari 330 GTC. Một chiếc không có phần đầu được chào bán với giá từ 30.000-40.000 USD (khoảng 743-990 triệu VNĐ). Chiếc còn lại ước tính sẽ có giá lên tới 75.000 USD (quy đổi khoảng 1,85 tỷ VNĐ) do giữ được nhiều bộ phận nguyên bản hơn. Dù được bán đấu giá với mức giá rẻ hơn rất nhiều so với xe nguyên bản để người mua có thể phục dựng lại, song ước tính những xác siêu xe này đòi hỏi nhiều thời gian và tốn kém chi phí để trở lại trạng thái ban đầu giống như xe xuất xưởng. Theo Carscoops Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!