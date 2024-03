Xác minh vụ Chủ tịch huyện ở Đồng Nai nghi bị lừa 100 tỷ đồng

PV VTC News liên lạc qua điện thoại với bà Hương nhưng bà Hương không nghe máy.

Trước đó, Thượng tá Cao Việt Hùng, Phó trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an, cho biết, Bộ Công an dự báo trong thời gian tới, hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng phát triển, có xu hướng lợi dụng các thành tựu khoa học, công nghệ như Deepfake, Deepvoice để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Thượng tá Hùng, các ngân hàng và khách hàng của ngân hàng tiếp tục là mục tiêu của tội phạm. Đối với ngân hàng, các đối tượng rà quét, tấn công hệ thống, dò tìm, khai thác lỗ hổng bảo mật, tấn công mã độc... Đối với khách hàng của ngân hàng, các đối tượng liên tục sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn mới để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.