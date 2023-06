Xác minh thông tin người phụ nữ báo bị lừa đảo rồi nhảy cầu tự tử

Theo ông Phan Hữu Đạo, Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi, thời điểm này địa phương chưa nhận được thông tin nào về vụ việc được cho là nhảy cầu tự tử nói trên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An cho biết, sau khi nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, ông đã yêu cầu lực lượng công an xác minh. "Trên cầu Bến Thủy 2 có một xe máy mang biển kiểm soát Nghệ An, đôi dép và thư tuyệt mệnh. Hiện chưa xác minh được là của ai, cũng chưa có căn cứ khẳng định có vụ nhảy cầu nào xảy ra hay không", ông Huy nói.