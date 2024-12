Xác minh clip tài xế, nhân viên xe buýt ẩu đả với người giao hàng ở TPHCM

Clip thể hiện tài xế, nhân viên xe buýt ẩu đả với người giao hàng từ lòng đường lên lề đường. Hôm nay (11/12), Công an quận 3, TPHCM vào cuộc để xác minh về nội dung clip tài xế, nhân viên xe buýt ẩu đả với người giao hàng trên đường phố mà thông tin mạng xã hội lan truyền. Trước đó, tối 10/12, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ngắn có cảnh tài xế, nhân viên xe buýt ẩu đả với một người giao hàng, được cho là xảy ra tại một đường tại quận 3. Người dân xung quanh quay lại được cảnh tài xế, nhân viên xe buýt ẩu đả với người giao hàng trên đường phố và chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip Clip thể hiện, người giao hàng dựng xe gắn máy trước xe buýt. Sau đó, tài xế cùng nhân viên xe buýt xuống xe cùng đánh nhau với người này. 2 người đánh 1, dẫn đến người giao hàng thất thế. Người giao hàng chạy lên lề đường định nhặt gạch đá nhưng không kịp, bị 1 trong 2 người của xe buýt vật ngã trên lề đường. Clip tuy quay xa nhưng cho thấy tài xế xe buýt có cầm một vật làm hung khí khi tham gia đánh nhau, và có một số người xung quanh can ngăn. Qua tìm hiểu, vụ việc nói trên xảy ra chiều 10/12 tại đường Võ Văn Tần, quận 3. Lúc này, anh H. (37 tuổi) điều khiển xe gắn máy đi giao hàng nhưng bị xe buýt số 14 (chạy tuyến bến xe miền Đông - bến xe miền Tây) ép xe nên đã có phản ứng, chặn trước đầu xe để nói chuyện dẫn đến mâu thuẫn, cự cãi và ẩu đả như trong clip phản ánh. Công an quận 3 đã xác định được những người có liên quan đến clip nói trên và đang mời làm việc để giải quyết theo quy định pháp luật.