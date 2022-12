Xác minh clip người bán bún đổ thức ăn thừa vào nồi bán tiếp

Hình ảnh về 4 clip thể hiện khá rõ ràng hành vi tráng sơ tô khách sử dụng rồi lau khô bán tiếp và việc khách uống nước dư đổ lại bình.

Tuy vậy, chỉ qua đoạn clip này sẽ rất khó khẳng định người phụ nữ bán hàng rong có phải đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo, hay đổ tô thức ăn do múc dư, chưa qua sử dụng vào nồi vì tô thức ăn để ở góc khuất trước khi đổ vào nồi.

Your browser does not support the video tag.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Tuổi trẻ, ông Võ Hồng Vân - chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa - cho hay chi cục đã nắm được vụ việc và đang cử cán bộ kiểm tra, xác minh.