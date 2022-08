Xác máy bay và thi thể lộ ra từ sông băng giải đáp bí ẩn 50 năm

Các tuyến đường đi bộ đường dài đã bị thay đổi do băng tan nhiều nơi. Xác máy bay đã giải thích bí ẩn giấu kín suốt 50 năm.

Phát hiện mới do một hướng dẫn viên vùng núi tình cờ nhìn thấy trong chuyến đi. Những mảnh xương được tìm thấy trên sông băng Chessjen gần con đường đi bộ đường dài cũ không sử dụng trong 10 năm qua.

Trước đó, tại khu vực sông băng Gepatschferner ở dãy Alps, người đi bộ đường dài phát hiện xác ướp con sơn dương 500 tuổi.

Andrea Fischer, nhà nghiên cứu ở Innsbruck đã sử dụng cưa máy để lấy xác ướp con sơn dương lên khỏi mặt sông băng. Đây là một con sơn dương cái, nhỏ tuổi, xác ướp được bảo quản khá nguyên vẹn trong sông băng.

Đợt nắng nóng trong mùa hè năm nay khiến nhiệt độ cao tăng vọt trên 40 độ C ở nhiều nước châu Âu, ngôi làng miền núi Zermatt của Thụy Sĩ đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 30 độ C. Ngôi làng này nằm ở độ cao 1.600 mét so với mực nước biển.

Hoàng Dung (lược dịch)