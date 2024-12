Xác định được 2 người liên quan vụ đánh tới tấp tài xế ở Bình Phước

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã xác định được danh tính 2 người có liên quan đến vụ đánh tài xế gây xôn xao mạng xã hội. Liên quan đến vụ tài xế xe tải bị đánh liên tiếp vào mặt trên cabin ở TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, gây xôn xao mạng xã hội, ngày 17/12, lãnh đạo Phòng CSGT Công an Bình Phước (PC08) cho biết, ngay khi nhận tin báo, đơn vị đã phối hợp cùng với Công an TP Đồng Xoài vào cuộc điều tra, xác minh. Qua đó, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính hai người đàn ông liên quan đến vụ việc. Hai người đàn ông này đã được triệu tập đến công an để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật. Lãnh đạo PC08 khẳng định, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh vụ việc theo quy định của pháp luật. Nếu hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Một đối tượng (bên trái) leo lên cabin đánh liên tiếp vào mặt tài xế C. (Ảnh cắt từ clip). Như Dân trí đã đưa tin, ngày 16/12, một đoạn clip dài hơn một phút được người dùng chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại cảnh tượng một tài xế xe tải bị tấn công ngay trên cabin. Trong lúc xảy ra vụ việc, trên xe còn có một người phụ nữ đang bế một cháu bé ngồi ở ghế phụ. Theo nội dung clip, khi xe tải đang lưu thông trên đường và vừa dừng đèn đỏ, một người đàn ông từ xe bán tải mang biển số 61C-403.85 bất ngờ bước xuống, mở cửa xe tải và liên tục đấm vào mặt tài xế, sau đó dùng chân đạp vào người anh. Không dừng lại ở đó, người đàn ông này còn leo lên cabin xe tải để tiếp tục tấn công tài xế. Người phụ nữ ôm cháu nhỏ đã cố gắng can ngăn nhưng bất thành. Người bị đánh trong clip là anh N.V.C. (39 tuổi, quê Bắc Giang). Anh C. cho biết, khi xe anh di chuyển trên đường ĐT741, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, anh C. nhận thấy xe bán tải phía trước có dấu hiệu lạng lách nên đã vượt lên trước. Khi dừng đèn đỏ, xe bán tải dừng lại bên trái xe anh C.. Người đàn ông trên xe bán tải đã bước xuống, chửi bới và thách thức anh C. trước khi ra tay đánh đập.