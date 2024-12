Xác định đối thủ của Nam Định ở vòng 1/8 Cúp C2 châu Á

Thép Xanh Nam Định sẽ đối đầu Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) ở vòng 1/8 AFC Champions League Two 2024-2025 (tên thường gọi Cúp C2 châu Á). Nam Định gặp Sanfrecce Hiroshima ở vòng 1/8 AFC Champions League Two 2024-2025. Ảnh: CLB Nam Định Chiều 12.12, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức lễ bốc thăm chia cặp thi đấu vòng 1/8 AFC Champions League Two 2024-2025. Sự kiện này thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi đội bóng duy nhất của Việt Nam góp mặt ở đấu trường này là Thép Xanh Nam Định. Theo kết quả bốc thăm, Nam Định sẽ đối đầu với Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản), đội bóng xuất sắc đứng đầu bảng E ở vòng bảng. Đây được xem là thử thách vô cùng khó khăn đối với thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Các cặp đấu vòng 1/8 AFC Champions League 2024-2025. Ảnh cắt từ video Sanfrecce Hiroshima thể hiện phong độ vượt trội khi bất bại trong suốt giai đoạn vòng bảng, giành 5 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi 14 bàn và chỉ để thủng lưới 5 lần. Đội bóng này cũng có một đội hình mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm. Sanfrecce Hiroshima cũng đang xếp thứ 2 J.League 2024, chỉ đứng sau Vissel Kobe. Ngoài trận đấu giữa Nam Định và Sanfrecce Hiroshima, các cặp đấu còn lại của vòng 1/8 AFC Champions League Two 2024-2025 khu vực Đông Á cũng đã được xác định. Các cặp đấu đáng chú ý còn lại của lượt đầu này có thể kể đến như Muangthong United gặp Lion City Sailors, Port FC đối đầu với Jeonbuk Hyundai Motors và Bangkok United gặp Sydney FC.