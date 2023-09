Xác định 8 đội vào tứ kết giải U21 Quốc gia 2023

Cùng ngày, bảng C tại Nghệ An đã chứng kiến chiến thắng hủy diệt của U21 Sông Lam Nghệ An với 5 bàn thắng vào lưới U21 Đắk Lắk. Cặp đấu còn lại, U21 Kon Tum bất ngờ bị U21 Long An cầm hòa 1-1.

Dù vậy, U21 Kon Tum vẫn đứng đầu bảng C với 7 điểm. U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Long An lần lượt đứng nhì và ba ở bảng đấu này.