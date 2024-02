Xác định 8 đội vào tứ kết Asian Cup 2023

Như vậy, vòng chung kết Asian Cup 2023 đã xác định đủ 8 đội góp mặt ở vòng tứ kết, gồm: Tajikistan, Jordan, Australia, Hàn Quốc, Iran, Nhật Bản, Qatar và Uzbekistan.

Đây đều là những đội bóng hàng đầu châu lục. Bốn đội Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Iran đều đã cho thấy bản lĩnh với những chiến thắng ở vòng 1/8. Uzbekistan cũng là một "ẩn số" trong cuộc đua vô địch ở giải đấu này khi giành vé đầy xứng đáng. Trong khi đó, Jordan và Tajikistan cũng đang tạo bất ngờ khi góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2023.Các trận đấu tứ kết Asian Cup 2023 sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 2 và 3.2.2024.

Lịch thi đấu tứ kết Asian Cup 2023:Ngày 2.2.2024:18h30: Tajikistan vs Jordan22h30: Australia vs Hàn QuốcNgày 3.2.2024:18h30: Iran vs Nhật Bản22h30: Qatar vs Uzbekistan