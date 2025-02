Xác định 16 đội vào vòng 1/8 Europa League

AS Roma 3-2 Porto (4-3)

Viktoria Plzen 3-0 Ferencvaros (3-1)

Như vậy, 16 đội lọt vào vòng 1/8 Europa League gồm: Lazio, Athletic Bilbao, MU, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiacos và Rangers, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Ajax, AZ, Real Sociedad, FCSB, Fenerbahce và AS Roma.

Lễ bốc thăm dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay để phân cặp. Các trận đấu lượt đi và lượt về dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7 và 14 tháng 3/2025.

Trong đó, hai đại diện của giải ngoại hạng Anh là MU và Tottenham dự kiến sẽ chạm trán Real Sociedad (Tây Ban Nha) hoặc AZ (Hà Lan). Đây đều là những đối thủ được nhận xét đang có phong độ khá tốt nên MU sẽ phải rất cảnh giác.

Một màn so tài đáng chú ý khác nằm ở nhánh đấu của AS Roma khi đội bóng này dự kiến sẽ chạm trán Atheltic Bilbao hoặc Lazio. Cả hai đối thủ đều là những đội bóng mạnh nên trận đấu với AS Roma được đánh giá sẽ rất kịch tính.